Дом футболиста "Челси" пытались взломать, когда он был там с семьей

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Неизвестные люди в черных масках пытались проникнуть в дом нападающего лондонского "Челси" Рахима Стерлинга, когда футболист находился там вместе с семьей, сообщает The Telegraph.
11 ноября, 17:22
"Мы можем подтвердить, что дом Рахима Стерлинга пытались взломать в эти выходные. Он и его дети в то время находились в здании. Несмотря на то, что это явное нарушение неприкосновенности частной жизни и безопасности, мы рады подтвердить, что он и его близкие в безопасности. Мы просим уважать частную жизнь Рахима и его окружения в это непростое время", - заявил представитель Стерлинга.
Стерлингу 30 лет. Помимо "Челси", он прежде выступал за "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Арсенал". В составе "горожан" он стал четырехкратным чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, пять Кубков английской лиги и Суперкубок Англии. На счету Стерлинга 82 матча и 20 забитых мячей в составе сборной Англии, с которой он дошел до финала Евро-2020. В последний раз спортсмен выходил на поле в мае, когда находился в аренде в "Арсенале".