Рейтинг@Mail.ru
Дом футболиста "Челси" пытались взломать, когда он был там с семьей - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:45 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/sterling-2054306313.html
Дом футболиста "Челси" пытались взломать, когда он был там с семьей
Дом футболиста "Челси" пытались взломать, когда он был там с семьей - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Дом футболиста "Челси" пытались взломать, когда он был там с семьей
Неизвестные люди в черных масках пытались проникнуть в дом нападающего лондонского "Челси" Рахима Стерлинга, когда футболист находился там вместе с семьей,... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T18:45:00+03:00
2025-11-11T18:45:00+03:00
футбол
в мире
рахим стерлинг
англия
челси
арсенал (лондон)
ливерпуль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892333815_0:250:2048:1402_1920x0_80_0_0_e633a1ac13007ac1587a65157415ecb7.jpg
/20251111/atlanta-2054268858.html
/20251111/yamal-2054253733.html
англия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892333815_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_1082cd0808fbf651a60c28691ff46659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, рахим стерлинг, англия, челси, арсенал (лондон), ливерпуль
Футбол, В мире, Рахим Стерлинг, Англия, Челси, Арсенал (Лондон), Ливерпуль
Дом футболиста "Челси" пытались взломать, когда он был там с семьей

Дом Стерлинга из "Челси" пытались взломать, когда он находился в нем с семьей

© пресс-служба клуба "Челси"Полузащитник "Челси" Рахим Стерлинг в матче АПЛ
Полузащитник Челси Рахим Стерлинг в матче АПЛ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© пресс-служба клуба "Челси"
Полузащитник "Челси" Рахим Стерлинг в матче АПЛ. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Неизвестные люди в черных масках пытались проникнуть в дом нападающего лондонского "Челси" Рахима Стерлинга, когда футболист находился там вместе с семьей, сообщает The Telegraph.
Инцидент произошел в субботу в Беркшире. По данным газеты, Стерлинг проживает в доме вместе с партнершей и детьми. Отмечается, что в "Челси" знают об инциденте и поддерживают спортсмена. На данный момент полиция проводит расследование.
Эмблема ФК Аталанта (Италия) - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Аталанта" объявила о назначении нового главного тренера
11 ноября, 17:22
"Мы можем подтвердить, что дом Рахима Стерлинга пытались взломать в эти выходные. Он и его дети в то время находились в здании. Несмотря на то, что это явное нарушение неприкосновенности частной жизни и безопасности, мы рады подтвердить, что он и его близкие в безопасности. Мы просим уважать частную жизнь Рахима и его окружения в это непростое время", - заявил представитель Стерлинга.
Стерлингу 30 лет. Помимо "Челси", он прежде выступал за "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Арсенал". В составе "горожан" он стал четырехкратным чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, пять Кубков английской лиги и Суперкубок Англии. На счету Стерлинга 82 матча и 20 забитых мячей в составе сборной Англии, с которой он дошел до финала Евро-2020. В последний раз спортсмен выходил на поле в мае, когда находился в аренде в "Арсенале".
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Тренер сборной Испании назвал уведомление о медпроцедуре Ямаля ненормальным
11 ноября, 16:42
 
ФутболВ миреРахим СтерлингАнглияЧелсиАрсенал (Лондон)Ливерпуль
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала