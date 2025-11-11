Дом футболиста "Челси" пытались взломать, когда он был там с семьей

"Мы можем подтвердить, что дом Рахима Стерлинга пытались взломать в эти выходные. Он и его дети в то время находились в здании. Несмотря на то, что это явное нарушение неприкосновенности частной жизни и безопасности, мы рады подтвердить, что он и его близкие в безопасности. Мы просим уважать частную жизнь Рахима и его окружения в это непростое время", - заявил представитель Стерлинга.