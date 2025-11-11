https://ria.ru/20251111/melnikova-2054205143.html
Мельникова призналась, что не гонится за Хоркиной
Мельникова призналась, что не гонится за Хоркиной - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Мельникова призналась, что не гонится за Хоркиной
Трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила в интервью РИА Новости, что не ставит перед собой задачу догнать Светлану... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила в интервью РИА Новости, что не ставит перед собой задачу догнать Светлану Хоркину по количеству золотых медалей мировых первенств.
На чемпионате мира в Джакарте
25-летняя Мельникова
завоевала золото в личном многоборье и в опорном прыжке, а также стала второй в упражнениях на разновысоких брусьях.
«
"В последнее время это частый вопрос (о погоне за Хоркиной
), - сказала Мельникова. - Я даже не знала, что ведется какая-то статистика и кто-то подсчитывает количество золотых. Никогда не думала о рекордах - для меня это не самоцель. Нет, такой задачи нет. Просто хочу наслаждаться гимнастикой".
Светлана Хоркина является девятикратной чемпионкой мира и двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике. Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр.
Полностью интервью с Ангелиной Мельниковой читайте во вторник на сайте rsport.ria.ru.