Мельникова призналась, что не гонится за Хоркиной

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила в интервью РИА Новости, что не ставит перед собой задачу догнать Светлану Хоркину по количеству золотых медалей мировых первенств.

На чемпионате мира в Джакарте 25-летняя Мельникова завоевала золото в личном многоборье и в опорном прыжке, а также стала второй в упражнениях на разновысоких брусьях.

« "В последнее время это частый вопрос (о погоне за Хоркиной ), - сказала Мельникова. - Я даже не знала, что ведется какая-то статистика и кто-то подсчитывает количество золотых. Никогда не думала о рекордах - для меня это не самоцель. Нет, такой задачи нет. Просто хочу наслаждаться гимнастикой".

Светлана Хоркина является девятикратной чемпионкой мира и двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике. Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр.