Рейтинг@Mail.ru
Мельникова призналась, что не гонится за Хоркиной - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 11.11.2025 (обновлено: 14:58 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/melnikova-2054205143.html
Мельникова призналась, что не гонится за Хоркиной
Мельникова призналась, что не гонится за Хоркиной - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Мельникова призналась, что не гонится за Хоркиной
Трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила в интервью РИА Новости, что не ставит перед собой задачу догнать Светлану... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T14:54:00+03:00
2025-11-11T14:58:00+03:00
спорт
ангелина мельникова
светлана хоркина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49862/09/498620949_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b9df325d8c2d35092d6d8e8184bcef49.jpg
/20251111/melnikova--2054162201.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49862/09/498620949_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_3aa0161debff38b5124ddbfec00440b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ангелина мельникова, светлана хоркина
Спорт, Ангелина Мельникова, Светлана Хоркина
Мельникова призналась, что не гонится за Хоркиной

Мельникова призналась, что не гонится за Хоркиной по числу золотых медалей ЧМ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПродажи лицензионной одежды и обуви "Сочи 2014" стартовали в Москве
Продажи лицензионной одежды и обуви Сочи 2014 стартовали в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила в интервью РИА Новости, что не ставит перед собой задачу догнать Светлану Хоркину по количеству золотых медалей мировых первенств.
На чемпионате мира в Джакарте 25-летняя Мельникова завоевала золото в личном многоборье и в опорном прыжке, а также стала второй в упражнениях на разновысоких брусьях.
«
"В последнее время это частый вопрос (о погоне за Хоркиной), - сказала Мельникова. - Я даже не знала, что ведется какая-то статистика и кто-то подсчитывает количество золотых. Никогда не думала о рекордах - для меня это не самоцель. Нет, такой задачи нет. Просто хочу наслаждаться гимнастикой".
Светлана Хоркина является девятикратной чемпионкой мира и двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике. Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр.
Полностью интервью с Ангелиной Мельниковой читайте во вторник на сайте rsport.ria.ru.
Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Мельникова призналась, что дважды задумывалась о завершении карьеры
11 ноября, 12:50
 
СпортАнгелина МельниковаСветлана Хоркина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала