"Айлендерс" обыграли "Нью-Джерси", Сорокин отразил 32 броска

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). В составе "Айлендерс" шайбы в основное время забросили Бо Хорват (27-я минута) и Кайл Палмьери (58), автором победного гола в овертайме стал Мэттью Барзал (62). У "Нью-Джерси" отличились Тимо Майер (3) и Шимон Немец (60).
Российский защитник "Айлендерс" Александр Романов нанес один бросок в створ ворот и заблокировал один бросок. Нападающий "островитян" Максим Цыплаков дважды бросил в створ и применил два силовых приема. Голкипер клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 32 броска из 34. Форвард "Девилз" Арсений Грицюк нанес два броска в створ и очков не набрал.
"Айлендерс" одержали четвертую победу в последних шести матчах чемпионата. "Нью-Джерси" потерпел второе поражение в последних пяти играх.
