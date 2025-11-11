Рейтинг@Mail.ru
"Айлендерс" обыграли "Нью-Джерси", Сорокин отразил 32 броска
Хоккей
 
05:52 11.11.2025
"Айлендерс" обыграли "Нью-Джерси", Сорокин отразил 32 броска
"Айлендерс" обыграли "Нью-Джерси", Сорокин отразил 32 броска - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
"Айлендерс" обыграли "Нью-Джерси", Сорокин отразил 32 броска
Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 11.11.2025
"Айлендерс" обыграли "Нью-Джерси", Сорокин отразил 32 броска

"Айлендерс" обыграли "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Сорокин отразил 32 броска

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
11 ноября 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
Нью-Джерси
2 : 3
Айлендерс
02:12 • Тимо Майер
(Йеспер Братт, Люк Хьюз)
59:55 • Шимон Немец
(Йеспер Братт, Тимо Майер)
26:55 • Бо Хорват
(Кайл Палмиери)
57:07 • Кайл Палмиери
(Matthew Schaefer, Бо Хорват)
61:17 • Мэтью Барзал
(Джонатан Друэн, Райан Пулок)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). В составе "Айлендерс" шайбы в основное время забросили Бо Хорват (27-я минута) и Кайл Палмьери (58), автором победного гола в овертайме стал Мэттью Барзал (62). У "Нью-Джерси" отличились Тимо Майер (3) и Шимон Немец (60).
Российский защитник "Айлендерс" Александр Романов нанес один бросок в створ ворот и заблокировал один бросок. Нападающий "островитян" Максим Цыплаков дважды бросил в створ и применил два силовых приема. Голкипер клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 32 броска из 34. Форвард "Девилз" Арсений Грицюк нанес два броска в створ и очков не набрал.
"Айлендерс" одержали четвертую победу в последних шести матчах чемпионата. "Нью-Джерси" потерпел второе поражение в последних пяти играх.
