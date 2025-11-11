FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике

"После подачи жалобы председатель комиссии по этике рассматривает ее на предмет приемлемости. В случае одобрения ответчик уведомляется о начале дисциплинарного производства и имеет до трех недель на представление ответа и любых подтверждающих документов. При необходимости может состояться повторный обмен заявлениями, при этом каждой стороне предоставляется до двух недель на ответ. После рассмотрения всех материалов коллегия проводит закрытое совещание и выносит решение", - объяснил процедуру представитель комиссии Иоландер Персо.