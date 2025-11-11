FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Международная шахматная федерация (FIDE) официально подала жалобу в комиссию по этике организации на Владимира Крамника из-за его заявлений в отношении скончавшегося американца Даниила Народицкого, сообщается на сайте организации.
О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он скончался в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.
"После подачи жалобы председатель комиссии по этике рассматривает ее на предмет приемлемости. В случае одобрения ответчик уведомляется о начале дисциплинарного производства и имеет до трех недель на представление ответа и любых подтверждающих документов. При необходимости может состояться повторный обмен заявлениями, при этом каждой стороне предоставляется до двух недель на ответ. После рассмотрения всех материалов коллегия проводит закрытое совещание и выносит решение", - объяснил процедуру представитель комиссии Иоландер Персо.