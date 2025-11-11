"Дело не только в результатах": Колосков подытожил работу Станковича

"У меня нет убеждения, что именно в этот момент надо было с ним расставаться. Было бы целесообразно, чтобы он довел команду до зимнего перерыва. Тем более что "Спартак" в последних турах выигрывал. Очевидно, дело не только в результате, - сказал Колосков РИА Новости. - Что меня смутило - его фраза "Я устал, хочу к жене и дочке". Это для профессионального тренера, с моей точки зрения, абсолютно недопустимо. Даже если это так, нужно держать себя в руках. Я сужу по своему личному опыту, поработал и с Тарасовым, и с Кулагиным, и с Тихоновым, и с Бесковым, и с Лобановским. Видел, что приоритеты у них были - работа и команда. Если приоритеты появляются другие, это повод задуматься, полностью ли человек отдается работе".