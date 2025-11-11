Рейтинг@Mail.ru
"Дело не только в результатах": Колосков подытожил работу Станковича
Футбол
 
20:48 11.11.2025
"Дело не только в результатах": Колосков подытожил работу Станковича
Публичные высказывания сербского специалиста Деяна Станковича об усталости как для профессионала были недопустимы, после них в московском "Спартаке" могли...
"Дело не только в результатах": Колосков подытожил работу Станковича

Колосков считает, что Станковича уволили не только за результаты "Спартака"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Публичные высказывания сербского специалиста Деяна Станковича об усталости как для профессионала были недопустимы, после них в московском "Спартаке" могли задуматься, полностью ли тренер отдается работе, считает почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Во вторник "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества со Станковичем по обоюдному согласию. На прошлой неделе после победы в матче Кубка России над московским "Локомотивом" (3:1) Станкович признался, что устал от разговоров вокруг его будущего в клубе, и заявил, что "очень хочет домой к жене и дочке".
"У меня нет убеждения, что именно в этот момент надо было с ним расставаться. Было бы целесообразно, чтобы он довел команду до зимнего перерыва. Тем более что "Спартак" в последних турах выигрывал. Очевидно, дело не только в результате, - сказал Колосков РИА Новости. - Что меня смутило - его фраза "Я устал, хочу к жене и дочке". Это для профессионального тренера, с моей точки зрения, абсолютно недопустимо. Даже если это так, нужно держать себя в руках. Я сужу по своему личному опыту, поработал и с Тарасовым, и с Кулагиным, и с Тихоновым, и с Бесковым, и с Лобановским. Видел, что приоритеты у них были - работа и команда. Если приоритеты появляются другие, это повод задуматься, полностью ли человек отдается работе".
После воскресного матча "Спартака" с "Ахматом" в Грозном (2:1) Станкович резко отреагировал на вопрос журналиста во время флеш-интервью, обвинив его в провокации. "Зачем и так нервного человека было провоцировать на такого рода поведение? - продолжил Колосков. - Но это все второстепенно, издержки профессии, характера. Он же не прошел через нашу пионерию, комсомол, не умеет сдерживаться, к сожалению. Его надо воспринимать таким, какой он есть по характеру".
"Но оценка идет прежде всего по профессиональным качествам, - добавил собеседник агентства. - Мы часто говорим, и спартаковцы прошлого в том числе, о человеке - футбольный или нефутбольный. Станкович - футбольный человек с богатым прошлым. Где-то добился результата. Но мне, например, не нравилось, что при таком наборе футболистов команда не прогрессировала. Состав он долго не мог определить, все время были какие-то необъяснимые замены. Команда эпизодами играла, потом игра пропадала. Тот же Угальде - талантливый игрок, но потом куда-то пропал".
По словам Колоскова, "Спартаку" нужен тренер-победитель. "Конечно, исключения бывают, все тренеры приходят молодыми. Романцев пришел молодым, Гвардиола пришел молодым, Фергюсон пришел молодым, а Симонян вообще повесил бутсы на гвоздь и на следующий день стал тренером. Нет единого критерия работы тренера, кроме одного - результат. Я не устаю повторять подход Тарасова: "Выдающийся тренер - тот, который добился выдающегося результата с командой или воспитал выдающегося спортсмена". Вот главный критерий. "Спартаку" надо искать такого тренера", - заключил почетный президент РФС.
