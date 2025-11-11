Рейтинг@Mail.ru
"Даллас" уволил генменеджера, обменявшего Дончича - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
19:18 11.11.2025 (обновлено: 21:26 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/dallas-2054316288.html
"Даллас" уволил генменеджера, обменявшего Дончича
"Даллас" уволил генменеджера, обменявшего Дончича - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
"Даллас" уволил генменеджера, обменявшего Дончича
Нико Харрисон уволен с поста генерального менеджера "Даллас Маверикс", сообщает официальный сайт клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T19:18:00+03:00
2025-11-11T21:26:00+03:00
баскетбол
спорт
лука дончич
лос-анджелес лейкерс
милуоки бакс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826013230_248:0:1636:781_1920x0_80_0_0_463defb790213e3e62dbbea76091c61b.jpg
/20251111/nba-2054086630.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826013230_254:0:1636:1036_1920x0_80_0_0_82200e56b5b4946987bd089388c8ecdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лука дончич, лос-анджелес лейкерс, милуоки бакс, нба
Баскетбол, Спорт, Лука Дончич, Лос-Анджелес Лейкерс, Милуоки Бакс, НБА
"Даллас" уволил генменеджера, обменявшего Дончича

Обменявшего Дончича генменеджера Харрисона уволили из "Даллас Маверикс"

© Фото : twitterБаскетболисты "Даллас Маверикс"
Баскетболисты Даллас Маверикс - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : twitter
Баскетболисты "Даллас Маверикс". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Нико Харрисон уволен с поста генерального менеджера "Даллас Маверикс", сообщает официальный сайт клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Харрисон подвергался критике со стороны болельщиков "Маверикс" с тех пор, как 2 февраля он обменял Луку Дончича в "Лос-Анджелес Лейкерс". По данным СМИ, после обмена Харрисон нанял круглосуточную команду охранников для своего дома, так как функционеру поступали угрозы от недовольных болельщиков "Маверикс".
В ночь на вторник по московскому времени "Даллас" проиграл "Милуоки Бакс" (114:116) в домашнем матче чемпионата НБА. С восемью поражениями в 11 стартовых играх "Маверикс" идут на предпоследней, 14-й строчке в таблице Западной конференции.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
НБА оштрафовала баскетболиста за бросок бутылки
11 ноября, 08:04
 
БаскетболСпортЛука ДончичЛос-Анджелес ЛейкерсМилуоки БаксНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала