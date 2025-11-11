https://ria.ru/20251111/dallas-2054316288.html
"Даллас" уволил генменеджера, обменявшего Дончича
"Даллас" уволил генменеджера, обменявшего Дончича
Нико Харрисон уволен с поста генерального менеджера "Даллас Маверикс", сообщает официальный сайт клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 11.11.2025
