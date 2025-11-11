"Автомобилист" проиграл "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Адмирал" из Владивостока обыграл дома екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла во Владивостоке и завершилась в пользу хозяев со счетом 4:2 (1:0, 0:0, 3:2). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Гутик (16-я минута), Никита Тертышный (47), Никита Сошников (52) и Кайл Олсон (60). У "Автомобилиста" отличились Ярослав Бусыгин (51) и Максим Денежкин (57).
11 ноября 2025 • начало в 12:30
Завершен
15:27 • Даниил Гутик
(Либор Сулак, Павел Шэн)
46:03 • Никита Тертышный
(Семен Ручкин, Даниил Гутик)
51:05 • Никита Сошников
59:36 • Kyle Olson
50:21 • Ярослав Бусыгин
56:36 • Максим Денежкин
(Брукс Мэйсек, Алексей Бывальцев)
Чешский защитник "Адмирала" Либор Шулак отдал три результативные передачи, набрав свои 126, 127 и 128-е очки за владивостокскую команду и установив новый клубный рекорд. Прежним рекордсменом "Адмирала" являлся Александр Горшков (125 очков). Сошников провел свой первый матч после возвращения в "Адмирал", о котором было объявлено 7 ноября. Текущий сезон хоккеист начал в новосибирской "Сибири".
Возглавляющий "Автомобилист" Николай Заварухин провел свой 400-й матч в КХЛ в качестве главного тренера. Аналогичной отметки в качестве хоккеиста достиг нападающий "Адмирала" Иван Муранов.
"Адмирал", набрав 20 очков, располагается на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Автомобилист", потерпевший четвертое поражение подряд, идет четвертым с 31 баллом.
Фетисов назвал Могильного выдающимся хоккеистом
11 ноября, 13:49