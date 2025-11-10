Рейтинг@Mail.ru
КДК рассмотрит провокацию игрока молодежной команды ЦСКА Бондаренко
Футбол
 
13:44 10.11.2025
КДК рассмотрит провокацию игрока молодежной команды ЦСКА Бондаренко
КДК рассмотрит провокацию игрока молодежной команды ЦСКА Бондаренко
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил РИА Новости, что комитет рассмотрит провокационные... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
футбол
артур григорьянц
пфк цска
спартак москва
российский футбольный союз (рфс)
спорт
РИА Новости Спорт
2025
Новости
РИА Новости Спорт
КДК рассмотрит провокацию игрока молодежной команды ЦСКА Бондаренко

КДК рассмотрит провокацию игрока молодежной команды ЦСКА в матче со "Спартаком"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил РИА Новости, что комитет рассмотрит провокационные действия полузащитника молодежной команды ЦСКА Алексея Бондаренко после встречи с московским "Спартаком".
В пятницу ЦСКА победил "Спартак" со счетом 3:2 в матче 29-го тура Молодежной футбольной лиги. После финального свистка Бондаренко подошел к фан-сектору армейцев и начал оскорбительную кричалку в адрес соперников, которую продолжили фанаты.
"На заседании будет рассмотрен рапорт делегата матча молодежной лиги ЦСКА - "Спартак". В документе зафиксированы массовые скандирования оскорбительных выражений болельщиками обеих команд, а также провокационные действия игрока ЦСКА Алексея Бондаренко. Футболист приглашен на заседание для дачи объяснений", - сказал Григорьянц.
10 ноября, 13:13
