https://ria.ru/20251110/kdk-2053935979.html
КДК рассмотрит провокацию игрока молодежной команды ЦСКА Бондаренко
КДК рассмотрит провокацию игрока молодежной команды ЦСКА Бондаренко - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
КДК рассмотрит провокацию игрока молодежной команды ЦСКА Бондаренко
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил РИА Новости, что комитет рассмотрит провокационные... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T13:44:00+03:00
2025-11-10T13:44:00+03:00
2025-11-10T13:44:00+03:00
футбол
артур григорьянц
пфк цска
спартак москва
российский футбольный союз (рфс)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041239429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18c34d8a73a75ae00b813b23118ace01.jpg
/20251110/konflikt-2053929656.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041239429_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_8d1527cd0067500c206c049107287e22.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артур григорьянц, пфк цска, спартак москва, российский футбольный союз (рфс), спорт
Футбол, Артур Григорьянц, ПФК ЦСКА, Спартак Москва, Российский футбольный союз (РФС), Спорт
КДК рассмотрит провокацию игрока молодежной команды ЦСКА Бондаренко
КДК рассмотрит провокацию игрока молодежной команды ЦСКА в матче со "Спартаком"