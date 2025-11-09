Рейтинг@Mail.ru
Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло калининградский "Локомотив"
19:47 09.11.2025 (обновлено: 14:34 16.11.2025)
Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло калининградский "Локомотив"
Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло калининградский "Локомотив" - РИА Новости, 16.11.2025
Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло калининградский "Локомотив"
Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло калининградский "Локомотив" в матче седьмого тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости, 16.11.2025
2025
1920
1920
true
Волейбол
Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло калининградский "Локомотив"

"Заречье-Одинцово" обыграло "Локомотив" и продлило серию побед в женском ЧР

© Фото : Соцсети клуба "Заречье-Одинцово"Волейболистки клуба "Заречье-Одинцово"
Волейболистки клуба Заречье-Одинцово - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : Соцсети клуба "Заречье-Одинцово"
Волейболистки клуба "Заречье-Одинцово". Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло калининградский "Локомотив" в матче седьмого тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Одинцове завершилась со счетом 3-1 (29:27, 29:27, 27:29, 25:23) в пользу домашней команды.
"Заречье-Одинцово" выиграло пятый матч подряд и с шестью победами занимает второе место в таблице первенства, "Локомотив" потерпел третье поражение при четырех победах и располагается на четвертой строчке.
В других матчах игрового дня красноярский "Енисей" победил дома петербургскую "Корабелку" со счетом 3-1 (25:21, 25:15, 19:25, 25:18), а петербургская "Ленинградка" обыграла на выезде саратовский "Протон" - 3-1 (25:19, 23:25, 25:20, 27:25).
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли московское "Динамо"
