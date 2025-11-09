https://ria.ru/20251109/voleybol-2053816702.html
Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло калининградский "Локомотив"
Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло калининградский "Локомотив"
Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло калининградский "Локомотив" в матче седьмого тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости, 16.11.2025
Подмосковное "Заречье-Одинцово" обыграло калининградский "Локомотив"
"Заречье-Одинцово" обыграло "Локомотив" и продлило серию побед в женском ЧР