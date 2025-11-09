Рейтинг@Mail.ru
"Реал" прервал серию побед в Ла Лиге - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 09.11.2025 (обновлено: 14:33 16.11.2025)
https://ria.ru/20251109/real-2053823356.html
"Реал" прервал серию побед в Ла Лиге
"Реал" прервал серию побед в Ла Лиге - РИА Новости, 16.11.2025
"Реал" прервал серию побед в Ла Лиге
"Реал" сыграл вничью с "Райо Вальекано" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-09T20:39:00+03:00
2025-11-16T14:33:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат испании по футболу
райо вальекано
реал мадрид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053834031_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8bd22bb909086f8915e87bdb791d126.jpg
/20251102/futbol-2052451025.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053834031_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_64137f7f362a5720bdcf4064f475962d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, чемпионат испании по футболу, райо вальекано, реал мадрид
Футбол, Спорт, Чемпионат Испании по футболу, Райо Вальекано, Реал Мадрид
Футбол
"Реал" прервал серию побед в Ла Лиге

"Реал" и "Райо Вальекано" сыграли вничью в матче 12-го тура Ла Лиги

© Getty Images / Europa Press SportsДжуд Беллингем
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Getty Images / Europa Press Sports
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Реал" сыграл вничью с "Райо Вальекано" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла в Мадриде на домашнем поле "Райо Вальекано" и завершилась со счетом 0:0.
Чемпионат Испании по футболу
09 ноября 2025 • начало в 18:15
Завершен
Райо Вальекано
0 : 0
Реал Мадрид
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Королевский клуб" прервал серию из четырех побед и с 31 очком возглавляет таблицу Ла Лиги. "Райо Вальекано" (15 очков) идет 12-м.
В другом матче дня "Атлетик" из Бильбао обыграл дома "Овьедо" со счетом 1:0.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Дубль Мбаппе помог "Реалу" разгромить "Валенсию" в Ла Лиге
2 ноября, 01:12
 
ФутболСпортЧемпионат Испании по футболуРайо ВальеканоРеал Мадрид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала