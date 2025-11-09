https://ria.ru/20251109/real-2053823356.html
"Реал" прервал серию побед в Ла Лиге
"Реал" прервал серию побед в Ла Лиге - РИА Новости, 16.11.2025
"Реал" прервал серию побед в Ла Лиге
"Реал" сыграл вничью с "Райо Вальекано" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-09T20:39:00+03:00
2025-11-09T20:39:00+03:00
2025-11-16T14:33:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат испании по футболу
райо вальекано
реал мадрид
"Реал" прервал серию побед в Ла Лиге
