Матч Сегунды прервали из-за смерти болельщика
21:39 09.11.2025 (обновлено: 22:04 09.11.2025)
Матч Сегунды прервали из-за смерти болельщика
Матч Сегунды прервали из-за смерти болельщика
Матч Сегунды прервали из-за смерти болельщика

Матч между "Сеутой" и "Альмерией" не был доигран из-за смерти болельщика

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Матч второго по силе испанского дивизиона между футбольными клубами "Сеута" и "Альмерия" не был доигран из-за смерти болельщика на трибунах, сообщается на странице Ла Лиги в соцсети Х.
Трагический инцидент произошел в матче 13-го тура Сегунды. Как отмечает Marca, встреча была прервана на 17-й минуте, 73-летнему мужчине больше 10 минут оказывали помощь, но не смогли спасти. В перерыве стало известно, что он скончался, после чего было принято решение об окончательной остановке матча при счете 1:1.
Ожидается, что встреча будет доиграна 26 ноября.
"Альмерия" (22 очка) занимает четвертое место в таблице Сегунды, "Сеута" (18) идет десятой.
 
