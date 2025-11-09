https://ria.ru/20251109/futbol-2053829397.html
Матч Сегунды прервали из-за смерти болельщика
Матч Сегунды прервали из-за смерти болельщика
Матч второго по силе испанского дивизиона между футбольными клубами "Сеута" и "Альмерия" не был доигран из-за смерти болельщика на трибунах, сообщается на... РИА Новости, 09.11.2025
Матч Сегунды прервали из-за смерти болельщика
