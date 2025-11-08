Трамп хочет, чтобы стадион "Вашингтон" назвали в его честь, пишет ESPN

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы в его честь был назван стадион клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Вашингтон Коммандерс", сообщает ESPN со ссылкой на несколько источников.
Новая купольная арена стоимостью 3,7 миллиарда долларов строится на месте старого стадиона имени Роберта Кеннеди, который служил домашней ареной команды с 1961 по 1996 год. Его открытие запланировано на 2030 год. По информации источника, уже велись неофициальные переговоры с одним из членов группы владельцев клуба, возглавляемой Джошем Харрисом.
"Это то, чего хочет президент, и это, вероятно, произойдет", - добавил другой высокопоставленный источник в Белом доме.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отметила, что Трамп внес большой вклад в строительство новой арены. "Это было бы прекрасное название, ведь именно президент Трамп сделал возможным восстановление нового стадиона", - сообщила Ливитт.
Отмечается, что решение о наименовании стадиона, скорее всего, будет принимать Совет округа Колумбия, который сдаст арену в аренду "Коммандерс", а также Служба национальных парков, которая управляет федеральной землей. У команды нет полномочий дать название стадиону самостоятельно.
В июле Трамп заявил, что заблокирует строительство стадиона, если название клуба не сменят с "Командоров" на старое "Редскинс", которое считается оскорбительным для некоторых групп коренных американцев.