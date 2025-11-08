https://ria.ru/20251108/rykov-2053622537.html
Егор Рыков перешел в хабаровский "Амур"
Егор Рыков перешел в хабаровский "Амур" - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Егор Рыков перешел в хабаровский "Амур"
Обладатель Кубка Гагарина 2017 года защитник Егор Рыков перешел в хабаровский "Амур", сообщается в официальном Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
хоккей
спорт
егор рыков
амур
лада
витязь
континентальная хоккейная лига (кхл)
Егор Рыков перешел в хабаровский "Амур"
Обладатель Кубка Гагарина Егор Рыков перешел в хабаровский "Амур"