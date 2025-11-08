Рейтинг@Mail.ru
Егор Рыков перешел в хабаровский "Амур"
Хоккей
 
11:02 08.11.2025
Егор Рыков перешел в хабаровский "Амур"
Егор Рыков перешел в хабаровский "Амур"
Обладатель Кубка Гагарина 2017 года защитник Егор Рыков перешел в хабаровский "Амур", сообщается в официальном Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T11:02:00+03:00
2025-11-08T11:02:00+03:00
Егор Рыков перешел в хабаровский "Амур"

Обладатель Кубка Гагарина Егор Рыков перешел в хабаровский "Амур"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обладатель Кубка Гагарина 2017 года защитник Егор Рыков перешел в хабаровский "Амур", сообщается в официальном Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Рыков подписал односторонний контракт до конца сезона-2025/26. В сентябре хоккеист расторг соглашение с тольяттинской "Ладой" по обоюдному согласию сторон.
Рыкову 28 лет. Ранее защитник также выступал за подмосковный "Витязь", омский "Авангард", владивостокский "Адмирал", череповецкую "Северсталь", московский ЦСКА, "Сочи" и петербургский СКА, в составе которого он завоевал Кубок Гагарина в 2017 году. Всего в КХЛ Рыков провел 354 встречи, в которых забросил шесть шайб и отдал 60 голевых передач.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина покинул "Ладу"
Хоккей
 
