Гол Гейе принес "Эвертону" победу над "Фулхэмом" в матче АПЛ
Гол Гейе принес "Эвертону" победу над "Фулхэмом" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Гол Гейе принес "Эвертону" победу над "Фулхэмом" в матче АПЛ
Ливерпульский "Эвертон" одержал победу над лондонским "Фулхэмом" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Гол Гейе принес "Эвертону" победу над "Фулхэмом" в матче АПЛ
"Фулхэм" проиграл "Эвертону" в чемпионате Англии