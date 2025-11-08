Рейтинг@Mail.ru
Гол Гейе принес "Эвертону" победу над "Фулхэмом" в матче АПЛ
Футбол
 
20:14 08.11.2025
Гол Гейе принес "Эвертону" победу над "Фулхэмом" в матче АПЛ
Гол Гейе принес "Эвертону" победу над "Фулхэмом" в матче АПЛ
Ливерпульский "Эвертон" одержал победу над лондонским "Фулхэмом" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
спорт, англия, ливерпуль, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Англия, Ливерпуль, Английская премьер-лига (АПЛ)
Гол Гейе принес "Эвертону" победу над "Фулхэмом" в матче АПЛ

"Фулхэм" проиграл "Эвертону" в чемпионате Англии

© Фото : Twitter "Эвертона"Майкл Кин
Майкл Кин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Twitter "Эвертона"
Майкл Кин. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ливерпульский "Эвертон" одержал победу над лондонским "Фулхэмом" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Идрисса Гейе (45+4-я минута) и Майкл Кин ( 81).
"Эвертон", набрав 15 очков, поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Фулхэм" (11) располагается на 15-й позиции.
В следующем туре "Эвертон" 24 ноября сыграет в гостях с "Манчестер Юнайтед", двумя днями ранее "Фулхэм" примет "Сандерленд".
В другом матче лондонский "Вест Хэм" дома обыграл "Бернли" - 3:2.
Рубен Аморим - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"МЮ" в компенсированное время спасся от поражения в матче с "Тоттенхэмом"
8 ноября, 17:41
 
Футбол
 
