Фетисов заявил, что Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки
Хоккей
 
12:55 08.11.2025
Фетисов заявил, что Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в ближайшее время способен превзойти еще одно историческое рекордное достижение канадца Уэйна Гретцки в... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
спорт, александр овечкин, уэйн гретцки, вячеслав фетисов, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Уэйн Гретцки, Вячеслав Фетисов, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Фетисов заявил, что Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки

Фетисов уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в ближайшее время способен превзойти еще одно историческое рекордное достижение канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Россиянин является рекордсменом лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах, в его активе 900 заброшенных шайб в 1504 матчах. Предыдущий рекорд НХЛ принадлежал Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Канадец является рекордсменом лиги по сумме шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах и в Кубке Стэнли, на его счету 1016 голов (894 в "регулярке" и 122 в играх плей-офф). Овечкин 977 раз поразил ворота соперников (900 в регулярном чемпионате и 77 в сериях плей-офф Кубка Стэнли).
"Я думаю, что Саша вполне может побить и другой выдающийся рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге. Ему осталось забросить 40 шайб. Надо 30 голов забить в регулярном чемпионате НХЛ и 10 - в плей-офф Кубка Стэнли. Это вполне ему по силам и, может быть, удастся сделать уже в этом сезоне", - сказал Фетисов.
Овечкину 40 лет, текущий сезон является для него 21-м в карьере в НХЛ, все игры форвард провел в составе "Вашингтона". Нападающий на старте чемпионата НХЛ в 14 матчах забросил три шайбы и сделал семь результативных передач.
Никита Чибриков в форме Манитоба Мус - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Россиянин выбил несколько зубов лучшему бомбардиру НХЛ
8 ноября, 12:49
 
ХоккейСпортАлександр ОвечкинУэйн ГретцкиВячеслав ФетисовВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
