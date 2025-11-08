Фетисов заявил, что Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в ближайшее время способен превзойти еще одно историческое рекордное достижение канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Россиянин является рекордсменом лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах, в его активе 900 заброшенных шайб в 1504 матчах. Предыдущий рекорд НХЛ принадлежал Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Канадец является рекордсменом лиги по сумме шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах и в Кубке Стэнли, на его счету 1016 голов (894 в "регулярке" и 122 в играх плей-офф). Овечкин 977 раз поразил ворота соперников (900 в регулярном чемпионате и 77 в сериях плей-офф Кубка Стэнли).
"Я думаю, что Саша вполне может побить и другой выдающийся рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге. Ему осталось забросить 40 шайб. Надо 30 голов забить в регулярном чемпионате НХЛ и 10 - в плей-офф Кубка Стэнли. Это вполне ему по силам и, может быть, удастся сделать уже в этом сезоне", - сказал Фетисов.
Овечкину 40 лет, текущий сезон является для него 21-м в карьере в НХЛ, все игры форвард провел в составе "Вашингтона". Нападающий на старте чемпионата НХЛ в 14 матчах забросил три шайбы и сделал семь результативных передач.
