Фетисов заявил, что Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в ближайшее время способен превзойти еще одно историческое рекордное достижение канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Овечкину 40 лет, текущий сезон является для него 21-м в карьере в НХЛ, все игры форвард провел в составе "Вашингтона". Нападающий на старте чемпионата НХЛ в 14 матчах забросил три шайбы и сделал семь результативных передач.