Гол Воробьева в ворота ЦСКА признали лучшим в РПЛ в октябре
Футбол
 
12:23 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/vorobev-2053406971.html
Гол Воробьева в ворота ЦСКА признали лучшим в РПЛ в октябре
Гол Воробьева в ворота ЦСКА признали лучшим в РПЛ в октябре
футбол
спорт
дмитрий воробьев
джон кордоба
максим петров
локомотив (москва)
зенит
пфк цска
Новости
1920
1920
true
спорт, дмитрий воробьев, джон кордоба, максим петров, локомотив (москва), зенит, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Дмитрий Воробьев, Джон Кордоба, Максим Петров, Локомотив (Москва), Зенит, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
Гол Воробьева в ворота ЦСКА признали лучшим в РПЛ в октябре

Гол Воробьева из "Локомотива" в ворота ЦСКА признали лучшим в РПЛ в октябре

Дмитрий Воробьев
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев забил самый красивый мяч Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре, сообщается на сайте лиги.
Воробьев в домашнем матче 12-го тура поразил ворота ЦСКА ударом от лицевой линии практически от углового флажка и помог железнодорожникам победить со счетом 3:0. Гол Воробьева выбрали лучшим эксперты и комментаторы РПЛ, болельщики проголосовали за гол пяткой полузащитника петербургского "Зенита" Андрея Мостового в ворота московского "Динамо". В среду Воробьева признали лучшим игроком месяца в РПЛ.
Также на награду претендовали Джон Кордоба ("Краснодар"), Хуан Боселли ("Нижний Новгород"), Эсекьель Барко ("Спартак"), Алексей Батраков ("Локомотив"), Максим Петров ("Балтика"), Эгаш Касинтура, Максим Самородов (оба – "Ахмат"), Андрей Мостовой ("Зенит") и Дмитрий Васильев ("Сочи").
Батраков оценил гол Воробьева в ворота ЦСКА
Батраков оценил гол Воробьева в ворота ЦСКА
18 октября, 23:12
 
Футбол Спорт Дмитрий Воробьев Джон Кордоба Максим Петров Локомотив (Москва) Зенит ПФК ЦСКА РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
