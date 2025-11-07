https://ria.ru/20251107/vorobev-2053406971.html
Гол Воробьева в ворота ЦСКА признали лучшим в РПЛ в октябре
Гол Воробьева в ворота ЦСКА признали лучшим в РПЛ в октябре
Нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев забил самый красивый мяч Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре, сообщается на сайте лиги. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
