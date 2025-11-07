Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский нападающий команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В гостевом матче против "Вегас Голден Найтс" Кучеров отметился дублем и голевым пасом и помог команде одержать победу со счетом 6:3. Представляющий "Вегас" россиянин Иван Барбашев в том же матче также забросил две шайбы и отдал голевую передачу.
07 ноября 2025 • начало в 06:00
Завершен
07:25 • Иван Барбашев
15:53 • Иван Барбашев
43:37 • Митчелл Марнер
20:36 • Гаге Гонсалвеш
(Доминик Джеймс)
23:28 • Доминик Джеймс
42:48 • Никита Кучеров
44:12 • Брэндон Хагель
(Доминик Джеймс)
54:13 • Никита Кучеров
59:13 • Брэндон Хагель
Второй звездой дня стал Крис Крайдер из "Анахайм Дакс", у которого два гола в гостевом матче против "Даллас Старз" (7:5).
Третьей звездой лига признала Джоэля Хофера, 28 сейвов которого помогли "Сент-Луис Блюз" всухую обыграть на выезде "Баффало Сейбрз" (3:0).
