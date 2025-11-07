Рейтинг@Mail.ru
Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ
Хоккей
 
10:27 07.11.2025
Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ
Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
/20251107/khokkey-2053329775.html
спорт, никита кучеров, иван барбашев, крис крайдер, тампа-бэй лайтнинг, вегас голден найтс, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Никита Кучеров, Иван Барбашев, Крис Крайдер, Тампа-Бэй Лайтнинг, Вегас Голден Найтс, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский нападающий команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В гостевом матче против "Вегас Голден Найтс" Кучеров отметился дублем и голевым пасом и помог команде одержать победу со счетом 6:3. Представляющий "Вегас" россиянин Иван Барбашев в том же матче также забросил две шайбы и отдал голевую передачу.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
07 ноября 2025 • начало в 06:00
Завершен
Вегас
3 : 6
Тампа-Бэй
07:25 • Иван Барбашев
(Ноа Ханифин, Митчелл Марнер)
15:53 • Иван Барбашев
(Митчелл Марнер, Джек Айкел)
43:37 • Митчелл Марнер
(Джек Айкел, Иван Барбашев)
20:36 • Гаге Гонсалвеш
(Доминик Джеймс)
23:28 • Доминик Джеймс
(Оливер Бьеркстранд, Янис Жером Мозер)
42:48 • Никита Кучеров
(Оливер Бьеркстранд, Джейк Гентцель)
44:12 • Брэндон Хагель
(Доминик Джеймс)
54:13 • Никита Кучеров
(Виктор Хедман, Брэндон Хагель)
59:13 • Брэндон Хагель
(Никита Кучеров)
Второй звездой дня стал Крис Крайдер из "Анахайм Дакс", у которого два гола в гостевом матче против "Даллас Старз" (7:5).
Третьей звездой лига признала Джоэля Хофера, 28 сейвов которого помогли "Сент-Луис Блюз" всухую обыграть на выезде "Баффало Сейбрз" (3:0).
"Питтсбург" поздравил Овечкина с 900-м голом в НХЛ
Хоккей
 
