"Вашингтон" проиграл "Питтсбургу", несмотря на две передачи Овечкина
Хоккей
 
06:17 07.11.2025
"Вашингтон" проиграл "Питтсбургу", несмотря на две передачи Овечкина
"Вашингтон" проиграл "Питтсбургу", несмотря на две передачи Овечкина - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
"Вашингтон" проиграл "Питтсбургу", несмотря на две передачи Овечкина
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, питтсбург пингвинз, александр овечкин, евгений малкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Питтсбург Пингвинз, Александр Овечкин, Евгений Малкин
"Вашингтон" проиграл "Питтсбургу", несмотря на две передачи Овечкина

Две передачи Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Питтсбургом"

Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
07 ноября 2025 • начало в 03:30
Завершен
Питтсбург
5 : 3
Вашингтон
02:22 • Сидней Кросби
(Benjamin Kindel, Брайан Раст)
11:32 • Сидней Кросби
(Брайан Раст, Эрик Карлссон)
22:08 • Энтони Манта
(Томас Новак, Блэйк Лизотт)
51:16 • Брайан Раст
(Евгений Малкин, Benjamin Kindel)
57:56 • Коннор Девар
(Кристфер Летанг)
29:41 • Дилан Строум
(Александр Овечкин)
34:55 • Расмус Сандин
(Дилан Строум, Александр Овечкин)
39:55 • Том Уилсон
(Дилан Строум, Джон Карлсон)
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3 (2:0, 1:3, 2:0). В составе "Пингвинз" шайбы забросили Сидни Кросби (3-я и 12-я минуты), Энтони Манта (23), Брайан Раст (52) и Коннор Дьюар (58). У "Кэпиталз" отличились Дилан Строум (30), Расмус Сандин (35) и Том Уилсон (40).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами. В ходе первого периода на медиакубе домашней арены "Питтсбурга" было воспроизведено поздравительное видео в честь россиянина, который ранее достиг отметки в 900 голов в карьере в чемпионатах НХЛ.
Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин отличился голевой передачей и продлил личную результативную серию до четырех матчей. Малкин стал первым российским хоккеистом, кто достиг отметки в 20 очков в сезоне-2025/26. В активе у 39-летнего россиянина три гола и 17 передач в 15 матчах.
"Вашингтон" потерпел пятое поражение в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Питтсбург" одержал вторую победу в последних пяти играх.
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Александр Овечкин Евгений Малкин
 
Матч-центр
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
