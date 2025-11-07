"Вашингтон" проиграл "Питтсбургу", несмотря на две передачи Овечкина

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:3 (2:0, 1:3, 2:0). В составе "Пингвинз" шайбы забросили Сидни Кросби (3-я и 12-я минуты), Энтони Манта (23), Брайан Раст (52) и Коннор Дьюар (58). У "Кэпиталз" отличились Дилан Строум (30), Расмус Сандин (35) и Том Уилсон (40).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами. В ходе первого периода на медиакубе домашней арены "Питтсбурга" было воспроизведено поздравительное видео в честь россиянина, который ранее достиг отметки в 900 голов в карьере в чемпионатах НХЛ.

Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин отличился голевой передачей и продлил личную результативную серию до четырех матчей. Малкин стал первым российским хоккеистом, кто достиг отметки в 20 очков в сезоне-2025/26. В активе у 39-летнего россиянина три гола и 17 передач в 15 матчах.