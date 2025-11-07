Овечкин мощным силовым приемом снес с ног финна из "Питтсбурга"

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" гостит у "Питтсбург Пингвинз" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во втором периоде встречи российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом. 40-летний россиянин мощно встретил финского форварда "Питтсбурга" Вилле Койвунен в средней зоне и уверенным хитом свалил оппонента с ног.

К этому моменту "Вашингтон" проигрывал "Питтсбургу" со счетом 0:3. У "Пингвинз" дублем отметился 38-летний канадский нападающий Сидни Кросби. Впоследствии "Кэпиталз" отыгрались и до конца второго периода сравняли счет. Овечкин отметился двумя результативными передачами.