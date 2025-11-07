Рейтинг@Mail.ru
Овечкин мощным силовым приемом снес с ног финна из "Питтсбурга"
Хоккей
 
04:56 07.11.2025 (обновлено: 05:21 07.11.2025)
Овечкин мощным силовым приемом снес с ног финна из "Питтсбурга"
Овечкин мощным силовым приемом снес с ног финна из "Питтсбурга"
"Вашингтон Кэпиталз" гостит у "Питтсбург Пингвинз" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, питтсбург пингвинз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Питтсбург Пингвинз, Александр Овечкин
Овечкин мощным силовым приемом снес с ног финна из "Питтсбурга"

Овечкин силовым приемом свалил с ног финского игрока "Питтсбурга" Койвунена

© Фото : Пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз"Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз"
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" гостит у "Питтсбург Пингвинз" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
07 ноября 2025 • начало в 03:30
Завершен
Питтсбург
5 : 3
Вашингтон
02:22 • Сидней Кросби
(Benjamin Kindel, Брайан Раст)
11:32 • Сидней Кросби
(Брайан Раст, Эрик Карлссон)
22:08 • Энтони Манта
(Томас Новак, Блэйк Лизотт)
51:16 • Брайан Раст
(Евгений Малкин, Benjamin Kindel)
57:56 • Коннор Девар
(Кристфер Летанг)
29:41 • Дилан Строум
(Александр Овечкин)
34:55 • Расмус Сандин
(Дилан Строум, Александр Овечкин)
39:55 • Том Уилсон
(Дилан Строум, Джон Карлсон)
Во втором периоде встречи российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом. 40-летний россиянин мощно встретил финского форварда "Питтсбурга" Вилле Койвунен в средней зоне и уверенным хитом свалил оппонента с ног.
К этому моменту "Вашингтон" проигрывал "Питтсбургу" со счетом 0:3. У "Пингвинз" дублем отметился 38-летний канадский нападающий Сидни Кросби. Впоследствии "Кэпиталз" отыгрались и до конца второго периода сравняли счет. Овечкин отметился двумя результативными передачами.
"Питтсбург" поздравил Овечкина с 900-м голом в НХЛ
