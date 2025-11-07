Овечкин мощным силовым приемом снес с ног финна из "Питтсбурга"

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" гостит у "Питтсбург Пингвинз" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07 ноября 2025 • начало в 03:30
Завершен
02:22 • Сидней Кросби
(Benjamin Kindel, Брайан Раст)
11:32 • Сидней Кросби
22:08 • Энтони Манта
51:16 • Брайан Раст
(Евгений Малкин, Benjamin Kindel)
57:56 • Коннор Девар
29:41 • Дилан Строум
34:55 • Расмус Сандин
39:55 • Том Уилсон
Во втором периоде встречи российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом. 40-летний россиянин мощно встретил финского форварда "Питтсбурга" Вилле Койвунен в средней зоне и уверенным хитом свалил оппонента с ног.
К этому моменту "Вашингтон" проигрывал "Питтсбургу" со счетом 0:3. У "Пингвинз" дублем отметился 38-летний канадский нападающий Сидни Кросби. Впоследствии "Кэпиталз" отыгрались и до конца второго периода сравняли счет. Овечкин отметился двумя результативными передачами.
"Питтсбург" поздравил Овечкина с 900-м голом в НХЛ
7 ноября, 04:10