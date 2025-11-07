"Питтсбург" поздравил Овечкина с 900-м голом в НХЛ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" поздравил российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с достижением отметки в 900 голов в чемпионатах лиги.

"Вашингтон" в четверг обыграл "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного первенства со счетом 6:1. Автором победного гола стал Овечкин, который забросил 900-ю шайбу в своей карьере в чемпионатах НХЛ и стал первым игроком в истории, кому удалось добиться этого достижения.

"Питтсбург" в пятницу принимает "Вашингтон". Во время паузы в первом периоде матча на медиакубе домашней арены "Пингвинз" было воспроизведено видео с поздравлениями в адрес Овечкина в честь его 900-й шайбы. Болельщики "Питтсбурга" также поздравили российского форварда "Кэпиталз" и аплодировали ему стоя.