Овечкину аплодировали стоя! Но его "Вашингтон" проиграл Малкину

"Вашингтон" проиграл "Питтсбургу" в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги. Александр Овечкин отметился двумя передачами и эффектным силовым приемом и получил поздравления с историческим 900-м голом в карьере, а Евгений Малкин шикарным пасом снова приговорил "Кэпиталз" к поражению.

Уже давно не враги

Очные матчи между "Вашингтон Кэпиталз" и "Питтсбург Пингвинз" многие годы занимают особое место в календаре каждого сезона НХЛ. Об этом противостоянии знает каждый хоккейный болельщик, в какой-то степени его даже можно отнести к классическому. Спустя месяц после старта очередного розыгрыша регулярного чемпионата считающиеся непримиримыми соперниками команды наконец-то встретились впервые в рамках сезона-2025/26.

К новой встрече "Вашингтон" и "Питтсбург" подошли с особым восторгом. "Кэпиталз" сутками ранее не просто одержали громкую победу над "Сент-Луис Блюз" и прервали четырехматчевую серию поражений, а запечатлели начало новой эпохи после того, как бессменный лидер "столичных" Александр Овечкин стал первым в истории игроком, достигшим отметки в 900 голов в чемпионатах НХЛ.

"Пингвинз" же пусть и потерпели четыре поражения в шести последних матчах, но здорово стартовали в новом розыгрыше "регулярки" и закрепились в числе лидеров Восточной конференции и Столичного дивизиона. Примечательным является тот факт, что "Пенс" показывают не только хорошие результаты, но и красивую, интересную игру. А ведь на "Питтсбург" все успели махнуть рукой еще задолго до начала чемпионата!

Уже 21-й сезон подряд противостояние "Вашингтона" и "Питтсбурга" рассматривается главным образом через призму соперничества Александра Овечкина с Сидни Кросби. Первые номера драфта 2004 и 2005 годов дебютировали в НХЛ в один день, и с тех пор за карьерой обоих хоккеистов наблюдали и продолжают наблюдать пристальнее, чем за всеми остальными игроками вместе взятыми. Овечкин и Кросби сходу стали суперзвездами лиги, а со временем достигли статуса великих и уникальных легенд, которые полностью изменили всю НХЛ. Александр и Сид на протяжении долгого времени были соперниками в самом мощном проявлении их дуэли, но вся вражда оставалась исключительно на площадке. За пределами льда прославленный россиянин и титулованный канадец уже давно являются близкими приятелями и даже друзьями, которые искренне уважают друг друга.

© Фото : Сайт НХЛ Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (слева) и форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби © Фото : Сайт НХЛ Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (слева) и форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби

Овечкин и Кросби являются лучшими бомбардирами в истории лиги среди действующих игроков. Российский лидер "Кэпиталз" в предыдущих 1504 матчах в карьере в чемпионатах НХЛ набрал 1631 балл и оказался в десяти очках от десятого место в списке самых результативных игроков за всю историю лиги в "регулярках", а капитан "Пингвинз" с 1704 очками в 1366 матчах пока еще располагается на девятой строчке рейтинга. Именно Ови и Сид идут в лидерах снайперского зачета среди действующих игроков лиги: Александр Михайлович постепенно обновляет собственный же рекорд по голам в чемпионатах НХЛ, а Кросби с 634 шайбами за спиной как никто другой знает, насколько великим голеадор является его оппонент.

« "Я это понимаю, но даже мне сложно осознать это. Когда Ови побил рекорд, то я сказал, что многие, включая, вероятно, самого Алекса, до сих пор считали, что забросить так много шайб будет чертовски трудно. Но он продолжал год за годом искать и находить способы забивать и забивать. Это трудно вообразить, насколько Овечкин продуктивен и стабилен. То, чего он добился, — это его заслуга", — цитирует канадца пресс-служба НХЛ.

© Getty Images / Thearon W. Henderson Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби © Getty Images / Thearon W. Henderson Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби

Сегодняшняя встреча "Вашингтона" с "Питтсбургом" стала уже 99-й в истории лиги с учетом игр в чемпионатах и плей-офф, когда Овечкин и Кросби сошлись лицом к лицу на площадке.

Малкомания сводит с ума

В противостоянии "Вашингтона" и "Питтсбурга" на первых ролях находятся не только Овечкин и Кросби, но и Евгений Малкин. Легенда "Пингвинз" отлично знает, как надо играть против "Кэпиталз". В 66 предыдущих матчах против "столичных" в "регулярках" НХЛ российский суперфорвард набрал 81 балл (27 голов и 54 передачи), что является его третьим результатом за карьеру по очкам, набранным им в играх против одной команды (больше очков он набрал во встречах с "Нью-Йорк Айлендерс" и "Филадельфией Флайерз" — 97 и 95 баллов соответственно). От рук Малкина "Вашингтон" настрадался изрядно, болельщики "Кэпс" по сей день помнят, как Джино едва ли не в одиночку переиграл "столичных" в серии второго раунда плей-офф 2009 года, набрав 10 очков в семи матчах.

Спустя столько лет Евгений Малкин все еще очень хорош. Пусть его, как модно говорить, праймовая форма ввиду различных причин позади, но российский нападающий до сих пор находится в числе лучших, он делает разницу на площадке и приносит результаты. В свои 39 лет Джино является одним из лидеров бомбардирского зачета в новом сезоне, в 14 предыдущих матчах чемпионата он набрал 19 очков (3+16) и остался без результативных действий лишь в двух играх. Как отметила пресс-служба "Пингвинз" в анонсе к матчу с "Кэпиталз", "Евгений Малкин продолжает бросать вызов физике, логике и времени".

Тем сложнее осознать тот факт, что этот сезон может стать последним для Евгения Владимировича в НХЛ: как и в случае с Александром Овечкиным, у Малкина вступил в силу его последний год по текущему контракту с клубом. При этом будущее обоих россиян на сегодняшний день остается туманным, нет никакой определенности в том, получат они новые соглашения в НХЛ, вернутся в Россию играть в КХЛ или же вовсе примут решение о завершении карьеры. На этом фоне противостояние Малкина и Овечкина в рамках битвы "Питтсбурга" с "Вашингтоном" прямо сейчас обретает особую актуальность и ценность: возможно, по окончании этого сезона очных встреч лучших российских хоккеистов на площадках арен НХЛ более уже не случится.

© Getty Images / Ric Tapia Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин © Getty Images / Ric Tapia Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин

А ведь именно Малкин и Овечкин являются поистине главными русскими хоккеистами за всю историю выступлений уроженцев Советского Союза и России в НХЛ. Америка пережила мощный бум в 1990-х годах, когда полностью раскрыла глаза и увидела мощь русской хоккейной школы, и осознала ее развитие в начале 2000-х. Но среди множества имен великих русских хоккеистов Малкин и Овечкин оказались еще выше. Они стали не просто суперзвездами мирового масштаба, а теми героями, кто повысил планку мастерства, трудолюбия и хоккейного таланта на несколько пунктов. На их игре выросло не одно поколение.

« "Знаю, что в США и Канаде всегда говорят об Овечкине и Кросби. Но мы в России считали и считаем, что два лучших игрока — Овечкин и Малкин. И, конечно же, Сергей Федоров. В той серии плей-офф в 2009 году против "Питтсбурга" все говорили только про Ови и Кросби, но Сергей как-то мне сказал: "Нам остается надеяться, что Малкин не войдет в свою игру". После этого он добавил то, что меня насторожило: "Может, именно Малкин и есть лучший игрок?" Ну а кто еще лучше Федорова распознает величие? Он уже тогда знал, что будет в дальнейшем", — цитирует The Athletic Виктора Козлова в недавнем большом материале, который посвящен влиянию Малкина и Овечкина как в российском хоккее, так и в НХЛ.

© Фото : Социальные сети Евгения Малкина Евгений Малкин и Александр Овечкин © Фото : Социальные сети Евгения Малкина Евгений Малкин и Александр Овечкин

Овечкин уложил финна на лед, Малкин добил "Вашингтон"

То, с каким огромным уважением относятся Кросби и Малкин к Овечкину, несмотря на фактор принципиального соперничества между "Питтсбургом" и "Вашингтоном", отразилось в поступке "Пингвинз" по ходу первого периода встречи. Во время одной из коммерческих пауз на медиакубе "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены" было воспроизведено поздравительное видео, посвященное Овечкину и его 900-й шайбе в чемпионатах НХЛ. Болельщики "Пенс" стоя аплодировали капитану "столичных". И подобная акция не является первой: в апреле "Питтсбург" аналогичным образом честовавл Овечкинаа, установившего новый снайперский рекорд лиги, а фанаты "пингвинов" и вовсе скандировали "Ови! Ови! Ови!", выразив россиянину свое почтение и уважение.

Однако у самого Овечкина и его команды непосредственно на площадке в это время игра не клеилась. "Питтсбург" с первых же минут завладел инициативой и территориальным превосходством и осадил ворота гостей серией бросков, тогда как "Кэпс" не имели возможностей потревожить голкипера соперников. Подвела "столичных" и игровая дисциплина: за первые десять минут встречи подопечные Спенсера Карбери схватили два малых штрафа. Обе попытки игры в большинстве "Питтсбург" с удовольствием реализовал. Дважды отличился Сидни Кросби, который забросил свои 10-ю и 11-ю шайбы в сезоне и вышел в единоличные лидеры в снайперском зачете чемпионата.

Перерыв после неудачного периода не очень помог "Вашингтону". Едва гости вышли на вторую 20-минутку, как шайба в их воротах побывала третий раз. И тогда "Кэпиталз" пришлось что-то менять в своей игре. Инициативу на себя взял капитан команды — после третьего пропущенного гола Александр Овечкин попытался встряхнуть своих одноклубников и мощным силовым приемом свалил финского форварда "Питтсбурга" Вилле Койвунена.

И эта попытка оказалась успешной! Вскоре "Кэпиталз" вернулись в игру и до второго перерыва смогли забросить три шайбы подряд и сравнять счет. Сперва после изящной передачи все того же Овечкина голом отметился Дилан Строум. Затем шикарный бросок с неудобной руки исполнил Райан Леонард, но его гол был отменен по причине офсайда. Впрочем, спустя менее чем через минуту после этого эпизода "Кэпс" усилиями Расмуса Сандина все равно добились взятия ворот, и вновь среди ассистентов выступи Овечкин. А за пять секунд до конца второго периода статус-кво восстановил Том Уилсон. Интересно, что в эпизоде пусть и косвенно, но участвовал Овечкин, своим движением на пятак смутивший латвийского вратаря "Питтсбурга" Артура Шилова.

На волне успеха и хорошего настроения "Вашингтон" не просто выровнял игру, но и в какой-то момент даже доминировал над "Питтсбургом". "Пингвинз" в начале третьего периода оказались на месте гостей и принялись удаляться на ровном месте. Впрочем, против нынешних "Кэпиталз" игра в меньшинстве соперниками "столичных" почти не ощущается, да и "Пенс" по нейтрализации меньшинства являются одной из лучших команд лиги. Как и во многих эпизодах ранее, подопечные Спенсера Карбери не воспользовались численным преимуществом, а впоследствии и вовсе остались вчетвером против пятерых. Ошибка Дилана Строума, схватившего две минуты за толчок клюшкой, стала для "Вашингтона" роковой.

Под самый конец большинства "Питтсбург" снова повел в счете. Евгений Малкин выполнил шикарную передачу в касание от левого борта в район слота точно в клюшку Брайану Расту, которому оставалось лишь подправить шайбу в ворота, с чем тот и справился. Джино благодаря этому великолепному пасу продлил очередную личную результативную серию до четырех матчей и стал первым российским хоккеистом, кто в нынешнем сезоне достиг отметки в 20 очков (3+17). Малкин снова стал палачом "Вашингтона". Отыграться после этого гола "столичным" не удалось: их попытка устроить штурм владений "Пенс" провалилась, а за две минуты до конца матча "пингвины" добили "столичных" точным выстрелом по пустым воротам.