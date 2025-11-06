https://ria.ru/20251106/zenit-2053303065.html
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал" в чемпионате России
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал" в чемпионате России
Казанский "Зенит" одержал победу над уфимским клубом "Динамо-Урал" в домашнем матче пятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
волейбол
спорт
россия
казань
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
зенит-казань (казань)
динамо-урал (волейбол)
