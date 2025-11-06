Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал" в чемпионате России - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
22:05 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/zenit-2053303065.html
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал" в чемпионате России
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал" в чемпионате России - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал" в чемпионате России
Казанский "Зенит" одержал победу над уфимским клубом "Динамо-Урал" в домашнем матче пятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T22:05:00+03:00
2025-11-06T22:05:00+03:00
волейбол
спорт
россия
казань
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
зенит-казань (казань)
динамо-урал (волейбол)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943223068_0:21:1500:865_1920x0_80_0_0_b081fe338c35fa9d94baa028f550b695.jpg
/20251106/voleybol-2053235872.html
россия
казань
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943223068_91:0:1426:1001_1920x0_80_0_0_7e15c022af831d16cdd2f20915380f85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, казань, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), зенит-казань (казань), динамо-урал (волейбол)
Волейбол, Спорт, Россия, Казань, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Зенит-Казань (Казань), Динамо-Урал (волейбол)
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал" в чемпионате России

Казанский "Зенит" обыграл "Динамо-Урал" в матче чемпионата России по волейболу

© Фото : Официальный сайт "Зенита" (Казань)Казанский "Зенит" стал 12-кратным чемпионом России по волейболу
Казанский Зенит стал 12-кратным чемпионом России по волейболу - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Официальный сайт "Зенита" (Казань)
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Казанский "Зенит" одержал победу над уфимским клубом "Динамо-Урал" в домашнем матче пятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча в Казани завершилась со счетом 3-0 (25:17, 25:19, 25:18) в пользу "Зенита".
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
06 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Зенит-Казань
3 : 025:1725:1925:18
Динамо-Урал
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Зенит" победил в пятом матче подряд и лидирует в таблице. "Динамо-Урал" потерпело поражение во всех играх со старта чемпионата и занимает предпоследнее, 15-е место.
В другом матче новокуйбышевская "Нова" в гостях обыграла московский МГТУ - 3-1 (19:25, 25:16, 25:21, 25:21).
Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе Орбита в Самаре на презентации в режиме видеоконференции новых спортивных объектов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин оценил развитие волейбола в России
6 ноября, 17:17
 
ВолейболСпортРоссияКазаньСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Зенит-Казань (Казань)Динамо-Урал (волейбол)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала