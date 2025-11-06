Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Динамо-Урал" в чемпионате России

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Казанский "Зенит" одержал победу над уфимским клубом "Динамо-Урал" в домашнем матче пятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Встреча в Казани завершилась со счетом 3-0 (25:17, 25:19, 25:18) в пользу "Зенита".

"Зенит" победил в пятом матче подряд и лидирует в таблице. "Динамо-Урал" потерпело поражение во всех играх со старта чемпионата и занимает предпоследнее, 15-е место.