МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча Кубка России по футболу с "Локомотивом", отметив, что его команда не заслуживает негатива, который получает после каждой встречи.

"Сегодня без вопросов. Поймите меня правильно. В отставку не ухожу. Я очень устал от того, что происходит, от того, что говорят вокруг. Я хочу домой к жене и дочери. Все, что происходит вокруг, влияет на футболистов и на работников клуба. Ребята и команда не заслуживают негатива, который есть вокруг нас", - заявил Станкович.