Станкович отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции
Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча Кубка России по футболу с... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча Кубка России по футболу с "Локомотивом", отметив, что его команда не заслуживает негатива, который получает после каждой встречи.
В четверг "Спартак
" на своем поле обыграл "Локомотив
" со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России
.
"Сегодня без вопросов. Поймите меня правильно. В отставку не ухожу. Я очень устал от того, что происходит, от того, что говорят вокруг. Я хочу домой к жене и дочери. Все, что происходит вокруг, влияет на футболистов и на работников клуба. Ребята и команда не заслуживают негатива, который есть вокруг нас", - заявил Станкович.
Станковичу 47 лет. Он возглавил "Спартак" 1 июля 2024 года, подписав контракт до лета 2026 года. В мае соглашение было продлено до 2027 года. В октябре сообщалось, что руководство столичной команды с высокой долей вероятности может принять решение об увольнении специалиста.