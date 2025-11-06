https://ria.ru/20251106/plavanie-2053254758.html
Представитель World Aquatics допустил полное возвращение россиян
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Советник Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) венгр Виктор Хусар заявил об уверенности в том, что организация допустит россиян до соревнований и позволит представлять им свою страну.
«
"Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин справедливо отметил, что за кулисами всегда идет большое количество работы. Я здесь также представляю свою страну, Венгрию. У нас проходил чемпионат мира по дзюдо, чемпионат мира по водным видам спорта на короткой воде. Венгрия всегда занимала позицию поддержки России. Наши руководители, министры хорошо общаются. Кто-то должен быть первопроходцем, и я не сомневаюсь, что этот процесс скоро пойдет (в World Aquatics) полным ходом, и мы не просто допустим спортсменов к соревнованиям, но и позволим им представлять свою страну", - сказал Хусар в ходе пленарного заседания "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе" на международном форуме "Россия - спортивная держава".
"Есть страны, которые блокируют участие представителей других стран, чтобы самим зарабатывать медали. Но Венгрия, сильная страна в водном поло, хочет, чтобы Россия вернулась. Хорошие, зрелищные соревнования способствуют интересу к ним", - добавил он.
World Aquatics допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В ноябре водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили участвовать в международных турнирах.