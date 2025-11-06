Рейтинг@Mail.ru
Представитель World Aquatics допустил полное возвращение россиян - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/plavanie-2053254758.html
Представитель World Aquatics допустил полное возвращение россиян
Представитель World Aquatics допустил полное возвращение россиян - РИА Новости, 06.11.2025
Представитель World Aquatics допустил полное возвращение россиян
Советник Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) венгр Виктор Хусар заявил об уверенности в том, что организация допустит россиян до... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T18:15:00+03:00
2025-11-06T18:15:00+03:00
дмитрий мазепин
водные виды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953342792_0:178:2980:1854_1920x0_80_0_0_b23992b1782e3949ba7b134ef73cd644.jpg
/20251106/mazepin-2053249234.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953342792_268:0:2976:2031_1920x0_80_0_0_691e8b33be58b920fd1260c31a3ed552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий мазепин, водные виды
Дмитрий Мазепин, Водные виды
Представитель World Aquatics допустил полное возвращение россиян

Представитель World Aquatics допустил возвращение россиян в полной степени

© РИА Новости / Сергей Бобылев / Михаил Корытов | Перейти в медиабанкСайрус Д Амико Монтес (Аргентина) в предварительных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 3 метра среди мужчин на Играх БРИКС в Казани
Сайрус Д Амико Монтес (Аргентина) в предварительных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 3 метра среди мужчин на Играх БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев / Михаил Корытов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Советник Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) венгр Виктор Хусар заявил об уверенности в том, что организация допустит россиян до соревнований и позволит представлять им свою страну.
«
"Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин справедливо отметил, что за кулисами всегда идет большое количество работы. Я здесь также представляю свою страну, Венгрию. У нас проходил чемпионат мира по дзюдо, чемпионат мира по водным видам спорта на короткой воде. Венгрия всегда занимала позицию поддержки России. Наши руководители, министры хорошо общаются. Кто-то должен быть первопроходцем, и я не сомневаюсь, что этот процесс скоро пойдет (в World Aquatics) полным ходом, и мы не просто допустим спортсменов к соревнованиям, но и позволим им представлять свою страну", - сказал Хусар в ходе пленарного заседания "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе" на международном форуме "Россия - спортивная держава".
"Есть страны, которые блокируют участие представителей других стран, чтобы самим зарабатывать медали. Но Венгрия, сильная страна в водном поло, хочет, чтобы Россия вернулась. Хорошие, зрелищные соревнования способствуют интересу к ним", - добавил он.
World Aquatics допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В ноябре водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили участвовать в международных турнирах.
Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россияне и белорусы должны выступать без всяких ограничений, заявил Мазепин
6 ноября, 17:54
 
Дмитрий МазепинВодные виды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала