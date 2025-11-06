Рейтинг@Mail.ru
Надежда Петрова заявила, что смена тренера пошла на пользу Медведеву
Теннис
 
10:34 06.11.2025 (обновлено: 11:49 06.11.2025)
Надежда Петрова заявила, что смена тренера пошла на пользу Медведеву
Надежда Петрова заявила, что смена тренера пошла на пользу Медведеву - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Надежда Петрова заявила, что смена тренера пошла на пользу Медведеву
Смена тренера пошла на пользу российскому теннисисту Даниилу Медведеву, заявила РИА Новости бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде Надежда Петрова. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
теннис
спорт
даниил медведев
надежда петрова
спорт, даниил медведев, надежда петрова
Теннис, Спорт, Даниил Медведев, Надежда Петрова
Надежда Петрова заявила, что смена тренера пошла на пользу Медведеву

Петрова заявила, что смена тренера пошла на пользу Медведеву

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Смена тренера пошла на пользу российскому теннисисту Даниилу Медведеву, заявила РИА Новости бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде Надежда Петрова.
Медведев в этом сезоне впервые с 2018 года не смог отобраться на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В конце августа россиянин и французский тренер Жиль Сервара объявили об окончании восьмилетнего сотрудничества, в сентябре в тренерский штаб россиянина вошли Томас Юханссон и австралиец Роган Гёцке. В октябре Медведев завоевал первый титул в сезоне, победив на турнире категории ATP 250 в Алма-Ате.
«
"Конечно, это сразу было видно, что смена тренера пошла Даниилу на пользу. Сейчас он уделяет больше внимания работе, активно тренируется на корте, получив свежий взгляд со стороны. Коррективы видны по игре, и сразу пошли результаты. Это уже не тот пассивный Даниил Медведев, которого мы наблюдали весь этот сезон. Он уже стал играть более активно, подходить к корту, чаще быть у сетки", - сказала Петрова.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Медведев остался доволен своим теннисом в матче против де Минаура
10 октября, 16:35
 
ТеннисСпортДаниил МедведевНадежда Петрова
 
