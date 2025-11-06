Надежда Петрова заявила, что смена тренера пошла на пользу Медведеву

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Смена тренера пошла на пользу российскому теннисисту Даниилу Медведеву, заявила РИА Новости бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде Надежда Петрова.
Медведев в этом сезоне впервые с 2018 года не смог отобраться на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В конце августа россиянин и французский тренер Жиль Сервара объявили об окончании восьмилетнего сотрудничества, в сентябре в тренерский штаб россиянина вошли Томас Юханссон и австралиец Роган Гёцке. В октябре Медведев завоевал первый титул в сезоне, победив на турнире категории ATP 250 в Алма-Ате.
«
"Конечно, это сразу было видно, что смена тренера пошла Даниилу на пользу. Сейчас он уделяет больше внимания работе, активно тренируется на корте, получив свежий взгляд со стороны. Коррективы видны по игре, и сразу пошли результаты. Это уже не тот пассивный Даниил Медведев, которого мы наблюдали весь этот сезон. Он уже стал играть более активно, подходить к корту, чаще быть у сетки", - сказала Петрова.
Медведев остался доволен своим теннисом в матче против де Минаура
10 октября, 16:35