Хоккей
 
09:00 06.11.2025 (обновлено: 10:49 06.11.2025)
Овечкина хотели ограбить! Что случилось в США после исторического гола Ови
Овечкина хотели ограбить! Что случилось в США после исторического гола Ови
/20251106/khokkey-2053108358.html
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, сент-луис блюз, александр овечкин, уэйн гретцки, джордан биннингтон
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Сент-Луис Блюз, Александр Овечкин, Уэйн Гретцки, Джордан Биннингтон, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Овечкина хотели ограбить! Что случилось в США после исторического гола Ови

Посольство России в США поздравило Овечкина с 900-м голом в НХЛ

© Getty Images / Patrick SmithАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Getty Images / Patrick Smith
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Исторический 900-й гол Александра Овечкина в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги стал главным событием дня. О том, что происходило в Северной Америке после эпохального момента, — в материале РИА Новости Спорт.

"Только для Овечкина это было неизбежным"

"Вашингтон Кэпиталз" дома разгромил "Сент-Луис Блюз" (6:1) и прервал четырехматчевую серию поражений. Автором победного гола стал Александр Овечкин. Российский нападающий снова обновил снайперский рекорд НХЛ и стал первым игроком в истории, кому удалось достичь отметки в 900 голов в чемпионатах лиги. Вместе с капитаном "Вашингтона" исторический гол отпраздновали все хоккеисты "Кэпиталз", которые в полном составе выбежали на площадку и принялись обнимать своего лидера. В этот же момент с поздравлениями в адрес Овечкина выступил владелец столичного клуба Тед Леонсис, опубликовавший сообщение в своем аккаунте в соцсети X:
«
"900 голов в НХЛ — вершина, достижение которой только Алекс Овечкин мог сделать неизбежным. Ови — талант поколения, преданный лидер, сердце Вашингтона. Поздравляю тебя, Алекс! Какой невероятный момент для тебя, для "Кэпиталз" и болельщиков по всему миру".
© Getty Images / Patrick SmithХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" поздравляют Александра Овечкина
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз поздравляют Александра Овечкина - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Getty Images / Patrick Smith
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" поздравляют Александра Овечкина
К поздравлениям в соцсетях присоединились и другие клубы НХЛ. Например, среди таковых оказался "Даллас Старз": "звезды" назвали потрясающим достижение российского хоккеиста. Лига же на своем официальном сайте опубликовала несколько материалов, в том числе сделав большую подборку всех голов Овечкина в "регулярках" НХЛ за карьеру — от первой шайбы до 900-й. Форварда "Кэпиталз" поздравил даже Тони Хоук. Знаменитый скейтбордист провел параллели между собой и Ови, ведь именно Хоук является первым, кому удалось исполнить трюк "900" — один из самых технически сложных трюков в скейтбординге.
Сам Овечкин после матча в победной раздевалке "Вашингтона" попал под небольшой пивной душ и лично увиделся с владельцем клуба Леонсисом, который уточнил у Александра Михайловича, забивал ли он ранее голы в подобном стиле.
А момент действительно получился эффектным: после отскока шайбы от борта Овечкин, подхватив снаряд, вслепую нанес бросок с разворота с неудобной руки по воротам, где образовался пустой угол.
Позднее русский рекордсмен провел большую пресс-конференцию и в беседе с журналистами признался, что испытывает особенные чувства, осознавая, что является первым и единственным игроком, кто дошел до отметки в 900 голов в чемпионатах НХЛ.
«
"Ранее в истории НХЛ никто этого не добивался, так что да, мне приятно. И я рад, что все это закончилось, приятно отметить это при домашних трибунах вместе с болельщиками и моей семьей. Это очень здорово. Я все еще играю в хоккей, у меня еще много игр впереди. Посмотрим, что из этого получится. Но сегодня на скамейке многие ребята говорили: "Вау. 900 голов. Это нечто особенное", — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Александр Овечкин
Первый в истории! Величайший! Овечкин забил 900-й гол в НХЛ
6 ноября, 06:35
6 ноября, 06:35
Главное торжество в честь Овечкина еще только ожидается. Пресс-служба "Вашингтона" ранее сообщила РИА Новости, что перед одним из матчей чемпионата НХЛ клуб проведет грандиозное мероприятие, в рамках которого поздравит россиянина с 1500-м сыгранным матчем в чемпионатах НХЛ и 900-м голом в "регулярках" лиги. Сегодня стало известно, что церемония состоится перед игрой с "Виннипег Джетс" — встреча пройдет в ночь на 27 ноября по московскому времени в столице США, участие в празднике примут Овечкин, его мать Татьяна Николаевна, супруга Анастасия и сыновья Сергей и Илья, а также президент по хоккейным операциям "Кэпиталз" Брайан Маклеллан и генеральный менеджер клуба Крис Патрик.
© Getty Images / Patrick SmithАлександр Овечкин
Александр Овечкин
© Getty Images / Patrick Smith
Александр Овечкин

Дерзкий канадец хотел ограбить Овечкина?

Момент с историческим голом Александра Овечкина стал особенным еще и в связи с поведением Джордана Биннингтона. Канадский вратарь "Сент-Луиса" уже не первый раз за карьеру пропускает от российского рекордсмена, но он явно не хотел войти в историю лиги как тот самый голкипер, кому Овечкин забросил 900-ю шайбу в "регулярках" НХЛ. Однако это случилось, и Биннингтон либо от досады, либо забавы ради попытался забрать ту самую шайбу: пока игроки "Вашингтона" праздновали громкий успех, известный своим вызывающим поведением канадец спрятал шайбу себе в амуницию.
В хоккее принято сохранять шайбы, ставшие символом знаковых событий в карьере игроков. Эти шайбы обычно передаются лично хоккеистам на память о моменте. Овечкин же в этом плане и вовсе самый настоящий гик: Александр Михайлович собирает абсолютно все атрибуты, с которыми следует по своему великому пути лучшего снайпера в истории. Какие-то экспонаты попадают в Зал хоккейной славы в Торонто, но большую часть атрибутов Овечкин собирает у себя для масштабного музея, который будет открыт при академии имени Александра Михайловича.
Линейный судья Мишель Кормье не оставил поступок Биннингтона без внимания и обязал того вернуть шайбу. Канадец послушался. Теперь историческая шайба хранится у Овечкина. Российский рекордсмен, к слову, на послематчевой пресс-конференции рассмеялся, когда у него спросили об этом эпизоде, однако комментировать действия Биннингтона он отказался. В СМИ же произошедший случай обсуждается едва ли не так же активно, как само достижение Ови. Посольство России в США уже поздравило россиянина с 900-м голом.

"Овечкин открыл "клуб 900"

Спортивные и не только североамериканские СМИ заполнили полосы своих порталов материалами в честь Овечкина и его 900-й шайбы в карьере. Подобная волна была зафиксирована ровно семь месяцев назад, когда лидер "Вашингтона" превзошел Уэйна Гретцки и установил новый снайперский рекорд в НХЛ.
  • "Алекс Овечкин продолжает творить историю. Историческая хоккейная карьера Александра Овечкина в среду достигла новых высот!" — говорится в одной из заметок The Athletic.
  • "В НХЛ теперь есть "клуб 900". Его учредитель — Алекс Овечкин, конечно. Овечкин на протяжении всей своей карьеры отличался удивительной стабильностью и не выбывал на длительные сроки из-за травм. В результате достижение им каждой новой сотни голов в НХЛ распределилось довольно равномерно, хотя ему и потребовалось немного больше времени, чтобы пройти отметки в 800 голов до 900 шайб", — отметили авторы ESPN.
  • "Алекс Овечкин провел почти две недели на пороге очередного рубежа. Обычно капитан "Вашингтона" несется от одного успеха к другому, словно неуправляемый поезд. В прошлом сезоне он пропустил 16 матчей из-за перелома ноги, но это не помешало ему побить рекорд Гретцки. В этом же сезоне Овечкин забросил пока только три шайбы и достиг юбилейную отметку, вписав свое имя в историю. Последний раз он зажигал огонь после гола 12 дней назад, когда забил в гостях у "Коламбуса", и с тех пор он ждал свою 900-ю шайбу", — написала журналистка The Washington Post Бейли Джонсон.
  • "И хотя Овечкин является рекордсменом по голам в чемпионата НХЛ и первым достиг отметки в 900 шайб, ему еще предстоит побить другой большой рекорд Гретцки. С учетом игр в плей-офф у Овечкина в активе 977 голов, но у Гретцки — 1016 шайб. Это и будет новой задачей для Ови. Если он будет здоровым и избежит травм, то нет причин, которые помешали бы ему достичь этого показателя. Он может побить этот рекорд уже в этом сезоне, и тогда "Великую Восьмерку" будет еще проще называть лучшим снайпером в истории НХЛ", — заметил автор и внештатный редактор портала The Hockey News Андре Леаль.
  • "Когда Гретцки установил рекорд по голам, то большинство — в том числе и сам Овечкин — считали, что этот рекорд никто никогда не побьет. Но Ови доказал обратное. Ему потребовалось 20 сезонов, чтобы сделать это, и на 21-й год своей карьеры в НХЛ он продолжает забивать с особой скоростью, пока он не собирается сбавлять обороты. Но когда он решит завершить карьеру, то снайперский рекорд в "регулярках" НХЛ сноваа будет казаться непреодолимым. Овечкина давно считают лучшим голеадором всех времен. Такие матчи, как сегодняшний, напоминает всем нам, почему", — журналист Спенсер Лазари из The Hockey News.
© Фото : x.com/nhl Александр Овечкин
 Александр Овечкин
© Фото : x.com/nhl
Александр Овечкин
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзСент-Луис БлюзАлександр ОвечкинУэйн ГретцкиДжордан Биннингтон
 
