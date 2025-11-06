Овечкин забросил 900-ю шайбу в НХЛ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал первым игроком в истории, кому удалось забросить 900 шайб в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вашингтон" принимает "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного первенства. Овечкин отметился голом на 23-й минуте встречи. Эта шайба стала для россиянина 900-й в карьере, заброшенной в "регулярках" НХЛ. Овечкин стал первым в истории игроком, кому удалось добраться до этой отметки.