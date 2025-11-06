Овечкин забросил 900-ю шайбу в НХЛ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал первым игроком в истории, кому удалось забросить 900 шайб в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06 ноября 2025 • начало в 03:30
Завершен
09:50 • Том Уилсон
(Джон Карлсон, Якоб Чичрун)
22:39 • Александр Овечкин
(Якоб Чичрун)
24:33 • Энтони Бовилье
(Якоб Чичрун)
29:28 • Джон Карлсон
(Ryan Leonard, Мартин Фехервари)
36:20 • Энтони Бовилье
49:00 • Том Уилсон
40:37 • Алексей Торопченко
"Вашингтон" принимает "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного первенства. Овечкин отметился голом на 23-й минуте встречи. Эта шайба стала для россиянина 900-й в карьере, заброшенной в "регулярках" НХЛ. Овечкин стал первым в истории игроком, кому удалось добраться до этой отметки.
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 900 заброшенных шайб в 1504 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Овечкин обогнал Гретцки! Россиянин побил легендарный рекорд
5 апреля, 07:45