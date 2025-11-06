https://ria.ru/20251106/futbol-2053304965.html
Футболист "Зенита" вошел в число претендентов в символическую сборную ФИФА
Бразильский футболист петербургского "Зенита" Луис Энрике вошел в число кандидатов на попадание в символическую сборную сезона по версии Международной федерации РИА Новости Спорт, 06.11.2025
бразилия
