22:15 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/futbol-2053304965.html
Футболист "Зенита" вошел в число претендентов в символическую сборную ФИФА
Футболист "Зенита" вошел в число претендентов в символическую сборную ФИФА
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бразильский футболист петербургского "Зенита" Луис Энрике вошел в число кандидатов на попадание в символическую сборную сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на сайте организации.
Всего в список вошло 88 футболистов - по 22 вратаря, защитника, полузащитника и нападающего. Игроки были номинированы за свои выступления в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года.
В ноябре 2024 года Энрике в составе бразильского "Ботафого" стал обладателем Кубка Либертадорес, а также победителем чемпионата Бразилии в декабре.
Энрике выступает в составе "Зенита" с января 2025 года и сыграл за петербургский клуб 28 матчей, забив три гола. В активе Энрике также девять матчей за сборную Бразилии и два гола.
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Мбаппе, Рафинья и Дембеле поборются за приз ФИФА лучшему игроку 2025 года
6 ноября, 21:21
 
