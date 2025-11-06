Футболист "Зенита" вошел в число претендентов в символическую сборную ФИФА

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бразильский футболист петербургского "Зенита" Луис Энрике вошел в число кандидатов на попадание в символическую сборную сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на сайте организации.

Всего в список вошло 88 футболистов - по 22 вратаря, защитника, полузащитника и нападающего. Игроки были номинированы за свои выступления в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года.