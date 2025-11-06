Рейтинг@Mail.ru
Мбаппе, Рафинья и Дембеле поборются за приз ФИФА лучшему игроку 2025 года - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:21 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/futbol-2053297795.html
Мбаппе, Рафинья и Дембеле поборются за приз ФИФА лучшему игроку 2025 года
Мбаппе, Рафинья и Дембеле поборются за приз ФИФА лучшему игроку 2025 года - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Мбаппе, Рафинья и Дембеле поборются за приз ФИФА лучшему игроку 2025 года
Французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, бразильский вингер "Барселоны" Рафинья и французский форвард "ПСЖ" Усман Дембеле вошли в число претендентов на... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T21:21:00+03:00
2025-11-06T21:21:00+03:00
футбол
спорт
англия
португалия
марокко
усман дембеле
килиан мбаппе
реал мадрид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020297469_0:326:1081:934_1920x0_80_0_0_0bd6364a19f7b7ed7b8c551a6bd54473.jpg
/20250922/dembele--2043633646.html
англия
португалия
марокко
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020297469_0:225:1081:1035_1920x0_80_0_0_bbd48e6d675acd26b743b22120cb6f81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, англия, португалия, марокко, усман дембеле, килиан мбаппе, реал мадрид, барселона, бавария
Футбол, Спорт, Англия, Португалия, Марокко, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Реал Мадрид, Барселона, Бавария
Мбаппе, Рафинья и Дембеле поборются за приз ФИФА лучшему игроку 2025 года

Четыре игрока "ПСЖ" и Кейн стали претендентами на приз лучшему игроку 2025 года

© Соцсети французского клубаФутболисты "ПСЖ"
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Соцсети французского клуба
Футболисты "ПСЖ". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, бразильский вингер "Барселоны" Рафинья и французский форвард "ПСЖ" Усман Дембеле вошли в число претендентов на приз лучшему игроку 2025 года от Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на сайте организации.
Также на награду The Best FIFA Football Awards претендуют Ашраф Хакими (Марокко, "ПСЖ"), Гарри Кейн (Англия, "Бавария"), Нуну Мендеш (Португалия, "ПСЖ"), Коул Палмер (Англия, "Челси"), Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Витинья (Португалия, "ПСЖ") и Ламин Ямаль (Испания, "Барселона").
Победитель определится по итогам голосования главных тренеров и капитанов национальных сборных, а также представителей СМИ и болельщиков. Оно продлится до 28 ноября.
В 2024 году обладателем награды стал бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор, который опередил в голосовании своего одноклубника Джуда Беллингема и Родри из "Манчестер Сити".
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Футболист "ПСЖ" Дембеле стал обладателем "Золотого мяча"
22 сентября, 23:50
 
ФутболСпортАнглияПортугалияМароккоУсман ДембелеКилиан МбаппеРеал МадридБарселонаБавария
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала