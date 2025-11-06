Рейтинг@Mail.ru
Фетисов: Овечкин вновь доказал свое величие
Хоккей
 
10:41 06.11.2025 (обновлено: 11:49 06.11.2025)
Фетисов: Овечкин вновь доказал свое величие
Фетисов: Овечкин вновь доказал свое величие - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Фетисов: Овечкин вновь доказал свое величие
Российский нападающий и капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин снова подтвердил свои уникальность и величие,... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
хоккей
спорт
александр овечкин
вячеслав фетисов
уэйн гретцки
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, александр овечкин, вячеслав фетисов, уэйн гретцки, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Уэйн Гретцки, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Фетисов: Овечкин вновь доказал свое величие

Фетисов считает, что вряд ли кто-то сможет побить рекорд Овечкина в НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз"Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз"
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Российский нападающий и капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин снова подтвердил свои уникальность и величие, первым достигнув отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
"Вашингтон" в ночь на четверг дома со счетом 6:1 разгромил "Сент-Луис Блюз". Овечкин отметился голом на 23-й минуте встречи, шайба стала для россиянина 900-й в карьере, заброшенной в "регулярках" НХЛ. Овечкин стал первым в истории игроком, кому удалось добраться до этой отметки.
«
"Я не думаю, что кто-то из игроков вскоре забросит 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Мы раньше говорили о том, что Саша побил рекорд Уэйна Гретцки, а теперь он достиг нового рубежа. 900 шайб - очень красивая цифра. Я поздравил Сашу с таким блестящим достижением, он молодец. Саша в очередной раз доказал свое величие. Думаю, что он еще не раз его докажет. Я поздравляю Сашу, весь российский хоккей и всех наших болельщиков с такими успехами Овечкина", - сказал Фетисов.
"Смотрите, как Саша забросил эту шайбу (из угла площадки, с разворота и с неудобной руки - прим. ред.). Любой другой игрок ни разу в жизни бы не попробовал так это исполнить. И решение сделать такой бросок - качество прирожденного бомбардира. Новые поколения хоккеистов будут смотреть, как Овечкин забросил свою 900-ю шайбу, и изумляться тому, как это вообще возможно сделать. Это связано и с его талантом, и с чутьем, и с верой Саши в то, что ты можешь забросить откуда угодно, как угодно, куда угодно. Все - как в сказке", - сказал Фетисов.
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 900 заброшенных шайб в 1504 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Овечкин поделился эмоциями от 900-го гола в НХЛ
6 ноября, 10:32
 
Хоккей
 
