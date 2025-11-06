Фетисов: Овечкин вновь доказал свое величие

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Российский нападающий и капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин снова подтвердил свои уникальность и величие, первым достигнув отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
"Вашингтон" в ночь на четверг дома со счетом 6:1 разгромил "Сент-Луис Блюз". Овечкин отметился голом на 23-й минуте встречи, шайба стала для россиянина 900-й в карьере, заброшенной в "регулярках" НХЛ. Овечкин стал первым в истории игроком, кому удалось добраться до этой отметки.
"Я не думаю, что кто-то из игроков вскоре забросит 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Мы раньше говорили о том, что Саша побил рекорд Уэйна Гретцки, а теперь он достиг нового рубежа. 900 шайб - очень красивая цифра. Я поздравил Сашу с таким блестящим достижением, он молодец. Саша в очередной раз доказал свое величие. Думаю, что он еще не раз его докажет. Я поздравляю Сашу, весь российский хоккей и всех наших болельщиков с такими успехами Овечкина", - сказал Фетисов.
"Смотрите, как Саша забросил эту шайбу (из угла площадки, с разворота и с неудобной руки - прим. ред.). Любой другой игрок ни разу в жизни бы не попробовал так это исполнить. И решение сделать такой бросок - качество прирожденного бомбардира. Новые поколения хоккеистов будут смотреть, как Овечкин забросил свою 900-ю шайбу, и изумляться тому, как это вообще возможно сделать. Это связано и с его талантом, и с чутьем, и с верой Саши в то, что ты можешь забросить откуда угодно, как угодно, куда угодно. Все - как в сказке", - сказал Фетисов.
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 900 заброшенных шайб в 1504 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
6 ноября, 10:32