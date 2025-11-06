Фетисов: Овечкин вновь доказал свое величие

«

"Я не думаю, что кто-то из игроков вскоре забросит 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Мы раньше говорили о том, что Саша побил рекорд Уэйна Гретцки, а теперь он достиг нового рубежа. 900 шайб - очень красивая цифра. Я поздравил Сашу с таким блестящим достижением, он молодец. Саша в очередной раз доказал свое величие. Думаю, что он еще не раз его докажет. Я поздравляю Сашу, весь российский хоккей и всех наших болельщиков с такими успехами Овечкина", - сказал Фетисов.