"Бруклин" одержал первую победу в сезоне чемпионата НБА

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс" переиграл "Индиану Пэйсерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Индианаполисе, завершилась со счетом 112:103 (25:18, 29:41, 26:24, 32:20) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал форвард "Бруклина" Майкл Портер, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов. Также дабл-даблом из 18 очков и 10 подборов отметился его одноклубник Ник Клэкстон. У хозяев 23 балла и 10 передач в активе Паскаля Сиакама.
Российский защитник "Нетс" Егор Демин провел на паркете более 13 минут. Он отметился тремя подборами, двумя результативными передачами, двумя перехватами и одним блокшотом. Россиянин не реализовал все шесть бросков с игры, пять из которых - из-за трехочковой линии. Демин впервые в карьере в НБА завершил матч без набранных очков.
"Бруклин" (1 победа и 7 поражений) занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Индиана" (1-7) располагается строчкой ниже.
Результаты других матчей:
"Кливленд Кавальерс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" 132:121;
"Детройт Пистонс" - "Юта Джаз" - 114:103;
"Бостон Селтикс" - "Вашингтон Уизардс" - 136:107;
"Нью-Йорк Никс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 137:114;
"Мемфис Гриззлис" - "Хьюстон Рокетс" - 109:124;
"Даллас Маверикс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 99:101;
"Денвер Наггетс" - "Майами Хит" - 122:112.
06 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен