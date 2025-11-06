Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" одержал первую победу в сезоне чемпионата НБА - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
07:52 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/basketbol-2053115866.html
"Бруклин" одержал первую победу в сезоне чемпионата НБА
"Бруклин" одержал первую победу в сезоне чемпионата НБА - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Бруклин" одержал первую победу в сезоне чемпионата НБА
"Бруклин Нетс" переиграл "Индиану Пэйсерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T07:52:00+03:00
2025-11-06T07:52:00+03:00
баскетбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051705854_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_311b948c3910881120bc49a9f54353ea.jpg
/20251105/basketbol-2052933573.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051705854_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_42547ef38aad4c2b426121fa0fc7f06a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Баскетбол
"Бруклин" одержал первую победу в сезоне чемпионата НБА

"Бруклин" одержал первую победу в сезоне, Демин впервые не набрал очков

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс" переиграл "Индиану Пэйсерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Индианаполисе, завершилась со счетом 112:103 (25:18, 29:41, 26:24, 32:20) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал форвард "Бруклина" Майкл Портер, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов. Также дабл-даблом из 18 очков и 10 подборов отметился его одноклубник Ник Клэкстон. У хозяев 23 балла и 10 передач в активе Паскаля Сиакама.
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В РФБ рассказали, какое будущее ждет Демина
5 ноября, 12:01
Российский защитник "Нетс" Егор Демин провел на паркете более 13 минут. Он отметился тремя подборами, двумя результативными передачами, двумя перехватами и одним блокшотом. Россиянин не реализовал все шесть бросков с игры, пять из которых - из-за трехочковой линии. Демин впервые в карьере в НБА завершил матч без набранных очков.
"Бруклин" (1 победа и 7 поражений) занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Индиана" (1-7) располагается строчкой ниже.
Результаты других матчей:
"Кливленд Кавальерс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" 132:121;
"Детройт Пистонс" - "Юта Джаз" - 114:103;
"Бостон Селтикс" - "Вашингтон Уизардс" - 136:107;
"Нью-Йорк Никс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 137:114;
"Мемфис Гриззлис" - "Хьюстон Рокетс" - 109:124;
"Даллас Маверикс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 99:101;
"Денвер Наггетс" - "Майами Хит" - 122:112.
НБА
06 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Индиана
103 : 112
Бруклин
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
Баскетбол
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала