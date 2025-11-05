https://ria.ru/20251105/zenit-2053065990.html
"Зенит" и "Динамо" не сумели открыть счет в первом тайме матча Кубка России
"Зенит" и "Динамо" не сумели открыть счет в первом тайме матча Кубка России
Петербургский "Зенит" и московское "Динамо" не забили голов к перерыву матча плей-офф Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T21:23:00+03:00
2025-11-05T21:23:00+03:00
2025-11-05T21:34:00+03:00
футбол
спорт
зенит
динамо москва
кубок россии по футболу
российская премьер-лига (рпл)
