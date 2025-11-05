Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" и "Динамо" не сумели открыть счет в первом тайме матча Кубка России
Футбол
 
21:23 05.11.2025 (обновлено: 21:34 05.11.2025)
"Зенит" и "Динамо" не сумели открыть счет в первом тайме матча Кубка России
"Зенит" и "Динамо" не сумели открыть счет в первом тайме матча Кубка России - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
"Зенит" и "Динамо" не сумели открыть счет в первом тайме матча Кубка России
Петербургский "Зенит" и московское "Динамо" не забили голов к перерыву матча плей-офф Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
спорт, зенит, динамо москва, кубок россии по футболу, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Зенит, Динамо Москва, Кубок России по футболу, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Зенит" и "Динамо" не сумели открыть счет в первом тайме матча Кубка России

"Зенит" и "Динамо" не забили в первом тайме матча Кубка России по футболу

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Петербургский "Зенит" и московское "Динамо" не забили голов к перерыву матча плей-офф Кубка России по футболу.
Первая встреча четвертьфинала пути РПЛ проходит в Санкт-Петербурге. Счет ничейный - 0:0.
Ответный матч команд состоится 27 ноября в Москве.
Кубок России по футболу
05 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Зенит
1 : 3
Динамо Москва
77‎’‎ • Педро
(Максим Глушенков)
54‎’‎ • Иван Сергеев
85‎’‎ • Ульви Бабаев
(Константин Тюкавин)
90‎’‎ • Константин Тюкавин
(Ярослав Гладышев)
ФутболСпортЗенитДинамо МоскваКубок России по футболуРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
