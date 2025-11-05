Рейтинг@Mail.ru
Хакими, Дембеле и Мендеш пропустят несколько недель из-за травм - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Футбол
 
19:18 05.11.2025
Хакими, Дембеле и Мендеш пропустят несколько недель из-за травм
Хакими, Дембеле и Мендеш пропустят несколько недель из-за травм
Хакими, Дембеле и Мендеш пропустят несколько недель из-за травм

Футболисты "ПСЖ" Хакими, Дембеле и Мендеш пропустят несколько недель из-за травм

Ашраф Хакими. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Нуну Мендеш пропустят несколько недель из-за травм, сообщается на сайте футбольного клуба.
Во вторник "ПСЖ" дома уступил немецкой "Баварии" (1:2) в матче основного этапа Лиги чемпионов. Хакими и Дембеле были заменены по ходу первого тайма из-за повреждений.
У Хакими выявлено серьезное растяжение левой лодыжки. Дембеле получил травму икроножной мышцы. Мендеш сыграл весь матч, однако проведенное в среду обследование выявило у него растяжение связок левого колена.
Ожидается, что футболисты пропустят матч 12-го тура чемпионата Франции против "Лиона" 9 ноября и не отправятся играть за сборные в международный перерыв.
Полузащитник "ПСЖ" Дезире Дуэ, получивший в конце октября мышечную травму бедра, также продолжает восстановление.
