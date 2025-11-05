https://ria.ru/20251105/travma-2053047484.html
Хакими, Дембеле и Мендеш пропустят несколько недель из-за травм
Хакими, Дембеле и Мендеш пропустят несколько недель из-за травм - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Хакими, Дембеле и Мендеш пропустят несколько недель из-за травм
Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Нуну Мендеш пропустят несколько недель из-за травм, сообщается на сайте футбольного...
футбол
франция
ашраф хакими
усман дембеле
пари сен-жермен (псж)
бавария
лига чемпионов уефа
чемпионат франции по футболу (лига 1)
франция
Хакими, Дембеле и Мендеш пропустят несколько недель из-за травм
Футболисты "ПСЖ" Хакими, Дембеле и Мендеш пропустят несколько недель из-за травм