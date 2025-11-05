"Интер" и "Милан" заключили договор о покупке стадиона "Сан-Сиро"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Интер" и "Милан" заключили с властями Милана договор о покупке футбольными клубами у города стадиона "Сан-Сиро", сообщается на сайте "нерадзурри".
Клубы выкупили территорию района Сан-Сиро, где располагается одноименный стадион. На этом месте будет построена новая арена, которая будет готова принять матчи чемпионата Европы - 2032.
Италия вместе с Турцией примет чемпионат Европы 2032 года. Крайний срок для предоставления окончательного списка стадионов на турнир - октябрь 2026 года. В июле СМИ сообщали, что "Сан-Сиро" не соответствует требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и не сможет принять матчи Евро. Подчеркивалось, что в данном вопросе не в состоянии помочь даже полная реконструкция стадиона, так как здание является устаревшим.
"Сан-Сиро", также известный как "Джузеппе Меацца", был построен в 1926 году. Последняя реконструкция стадиона датирована 1989 годом. "Сан-Сиро" принимал матчи чемпионата Европы в 1980 году, на арене также проходили встречи двух чемпионатов мира (1934, 1990) и финалы Лиги чемпионов (2001, 2016).
