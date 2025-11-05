"Интер" и "Милан" заключили договор о покупке стадиона "Сан-Сиро"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Интер" и "Милан" заключили с властями Милана договор о покупке футбольными клубами у города стадиона "Сан-Сиро", сообщается на сайте "нерадзурри".

Клубы выкупили территорию района Сан-Сиро, где располагается одноименный стадион. На этом месте будет построена новая арена, которая будет готова принять матчи чемпионата Европы - 2032.