"Интер" и "Милан" заключили договор о покупке стадиона "Сан-Сиро" - РИА Новости, 05.11.2025
Футбол
 
16:25 05.11.2025
"Интер" и "Милан" заключили договор о покупке стадиона "Сан-Сиро"
"Интер" и "Милан" заключили договор о покупке стадиона "Сан-Сиро"
"Интер" и "Милан" заключили с властями Милана договор о покупке футбольными клубами у города стадиона "Сан-Сиро", сообщается на сайте "нерадзурри". РИА Новости, 05.11.2025
спорт, интер, милан, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Интер, Милан, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Лига чемпионов УЕФА
"Интер" и "Милан" подписали соглашение с городом о покупке стадиона "Сан-Сиро"

"Интер" и "Милан" подписали соглашение с городом о покупке стадиона "Сан-Сиро"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтадион "Сан-Сиро" в Милане
Стадион Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Стадион "Сан-Сиро" в Милане. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Интер" и "Милан" заключили с властями Милана договор о покупке футбольными клубами у города стадиона "Сан-Сиро", сообщается на сайте "нерадзурри".
Клубы выкупили территорию района Сан-Сиро, где располагается одноименный стадион. На этом месте будет построена новая арена, которая будет готова принять матчи чемпионата Европы - 2032.
Майк Меньян - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Милан" взял верх над "Ромой" в матче чемпионата Италии
3 ноября, 01:55
Как ранее сообщали итальянские СМИ, "Сан-Сиро", на котором проводят домашние матчи "Интер" и "Милан" будет снесен, а новая арена будет построена к 2031 году.
Италия вместе с Турцией примет чемпионат Европы 2032 года. Крайний срок для предоставления окончательного списка стадионов на турнир - октябрь 2026 года. В июле СМИ сообщали, что "Сан-Сиро" не соответствует требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и не сможет принять матчи Евро. Подчеркивалось, что в данном вопросе не в состоянии помочь даже полная реконструкция стадиона, так как здание является устаревшим.
"Сан-Сиро", также известный как "Джузеппе Меацца", был построен в 1926 году. Последняя реконструкция стадиона датирована 1989 годом. "Сан-Сиро" принимал матчи чемпионата Европы в 1980 году, на арене также проходили встречи двух чемпионатов мира (1934, 1990) и финалы Лиги чемпионов (2001, 2016).
Футболисты Интера - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Интер" обыграл "Верону" в матче чемпионата Италии
2 ноября, 16:35
 
Футбол
 
 
