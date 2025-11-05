https://ria.ru/20251105/bavariya-2052863552.html
Дубль Диаса принес "Баварии" победу над "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов
Дубль Диаса принес "Баварии" победу над "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Дубль Диаса принес "Баварии" победу над "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов
Немецкая "Бавария" на выезде обыграла французский "ПСЖ" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Дубль Диаса принес "Баварии" победу над "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов
"Бавария" победила "ПСЖ" в гостях в матче Лиги чемпионов