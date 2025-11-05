Рейтинг@Mail.ru
Дубль Диаса принес "Баварии" победу над "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов
Футбол
Футбол
 
01:07 05.11.2025 (обновлено: 01:08 05.11.2025)
Дубль Диаса принес "Баварии" победу над "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов
Дубль Диаса принес "Баварии" победу над "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Дубль Диаса принес "Баварии" победу над "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов
Немецкая "Бавария" на выезде обыграла французский "ПСЖ" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T01:07:00+03:00
2025-11-05T01:08:00+03:00
футбол
спорт
луис диас
ашраф хакими
матвей сафонов
бавария
лига чемпионов уефа
пари сен-жермен (псж)
спорт, луис диас, ашраф хакими, матвей сафонов, бавария, лига чемпионов уефа, пари сен-жермен (псж)
Футбол, Спорт, Луис Диас, Ашраф Хакими, Матвей Сафонов, Бавария, Лига чемпионов УЕФА, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
Дубль Диаса принес "Баварии" победу над "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов

"Бавария" победила "ПСЖ" в гостях в матче Лиги чемпионов

© Getty Images / picture allianceФутболисты "Баварии"
Футболисты Баварии - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / picture alliance
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Немецкая "Бавария" на выезде обыграла французский "ПСЖ" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Луис Диас (4-я и 32-я минуты). У "ПСЖ" отличился Жуан Невеш (74).
Лига чемпионов УЕФА
04 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
ПСЖ
1 : 2
Бавария
74‎’‎ • Жуан Невеш
(Ли Кан Ин)
04‎’‎ • Луис Диас
(Майкл Олисе)
32‎’‎ • Луис Диас
На седьмой компенсированной к первому тайму минуте Диас получил прямую красную карточку за грубый фол против защитника "ПСЖ" Ашрафа Хакими, который получил травму ноги и не смог продолжить встречу.
Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов провел встречу на скамейке запасных. Он ни разу не сыграл в текущем сезоне.
"Бавария" одержала четвертую победу в четырех турах Лиги чемпионов и лидирует в таблице основного этапа, набрав 12 очков. "ПСЖ" впервые не смог победить и располагается на третьем месте с 9 очками.
В следующем туре "ПСЖ" 26 ноября примет английский "Тоттенхэм", "Бавария" в этот же день на выезде сыграет против английского "Арсенала".
Алексис Макаллистер - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Ливерпуль" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче ЛЧ
Футбол Спорт Луис Диас Ашраф Хакими Матвей Сафонов Бавария Лига чемпионов 2025-2026 Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
