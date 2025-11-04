Рейтинг@Mail.ru
"Сандерленд" поднялся на четвертое место в таблице АПЛ - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:57 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/sanderlend-2052694663.html
"Сандерленд" поднялся на четвертое место в таблице АПЛ
"Сандерленд" поднялся на четвертое место в таблице АПЛ - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
"Сандерленд" поднялся на четвертое место в таблице АПЛ
"Сандерленд" сыграл вничью с "Эвертоном" в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T00:57:00+03:00
2025-11-04T00:57:00+03:00
футбол
спорт
гранит джака
сандерленд
эвертон
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018902913_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f5bcc7d13e9fdff6e467de2c70c8325b.jpg
/20251103/maskot-2052683944.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018902913_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_9a128808d3140df1ff29c803b99e1d73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, гранит джака, сандерленд, эвертон, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Гранит Джака, Сандерленд, Эвертон, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Сандерленд" поднялся на четвертое место в таблице АПЛ

"Сандерленд" сыграл вничью с "Эвертоном" и поднялся на четвертое место в АПЛ

© Фото : Пресс-служба "Сандерленда"Футболисты "Сандерленда"
Футболисты Сандерленда - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Сандерленда"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Сандерленд" сыграл вничью с "Эвертоном" в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Сандерленде завершилась со счетом 1:1. У гостей мяч забил Илиман Ндиайе (15-я минута), в составе хозяев отличился Гранит Джака (46).
Английская премьер-лига (АПЛ)
03 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Сандерленд
1 : 1
Эвертон
46‎’‎ • Гранит Джака
(Энзо Ле Фе)
15‎’‎ • Илиман Ндиайе
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сандерленд" набрал 18 очков и поднялся на четвертое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), "Эвертон" (12 очков) идет 14-м.
Футбол. Лига чемпионов. Тренировка ФК Интер - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Пьяного маскота вывели со стадиона во время матча Кубка Англии
3 ноября, 21:41
 
ФутболСпортГранит ДжакаСандерлендЭвертонАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала