В "Целе" назвали слухи о переходе тренера Риеры в "Црвену Звезду" прогревом

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" не контактировал с главным тренером "Целе" Альбертом Риерой на тему своего будущего, а СМИ распространяют слухи о его возможных назначениях, заявил РИА Новости спортивный директор словенской команды Геннадий Голубин.
Ранее издание Maxbet Sport сообщило, что "Црвена Звезда" подписала предварительный договор с главным тренером "Целе" Риерой. Перед этим в СМИ появилась информация. что Риера является одним из кандидатов на замену главному тренеру московского "Спартака" Деяну Станковичу.
«
"Это пишут сербские медиа. Мне это сложно комментировать. С нами никто не контактировал от "Црвены Звезды". Альберт готовит команду к игре Лиги конференций и сосредоточен на рабочем процессе. Все остальное это прогрев ситуации", - сказал Голубин,
Ранее Голубин сообщил РИА Новости, что "Спартак" не направлял официального запроса "Целе" по поводу возможного приглашения Риеры в стан "красно-белых".
Риере 43 года. Экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Испании возглавляет "Целе" с июля 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Под его руководством клуб занял четвертое место в чемпионате Словении в прошлом сезоне, а потом квалифицировался в Лигу конференций, где на общем этапе победил в двух матчах. Также в прошлом сезоне словенский клуб под руководством испанца дошел до четвертьфинала Лиги конференций и выиграл Кубок страны. Риера женат на россиянке Юлии Королевой.