"Динамо" обыграло СКА и одержало пятую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе "бело-голубых" отличились Никита Гусев (7-я минута) и Артем Швец-Роговой (57). У СКА шайбу забросил Джозеф Бландизи (28).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.