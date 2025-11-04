Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" обыграло СКА и одержало пятую победу подряд в КХЛ
19:26 04.11.2025
"Динамо" обыграло СКА и одержало пятую победу подряд в КХЛ
"Динамо" обыграло СКА и одержало пятую победу подряд в КХЛ
Московское "Динамо" обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.11.2025
санкт-петербург
спорт, санкт-петербург, никита гусев, артём швец-роговой, ска (санкт-петербург), хк динамо
Хоккей, Спорт, Санкт-Петербург, Никита Гусев, Артём Швец-Роговой, СКА (Санкт-Петербург), ХК Динамо
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе "бело-голубых" отличились Никита Гусев (7-я минута) и Артем Швец-Роговой (57). У СКА шайбу забросил Джозеф Бландизи (28).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
СКА
1 : 2
Динамо Москва
27:40 • Джозеф Бландизи
(Андрей Локтионов, Рокко Гримальди)
06:56 • Никита Гусев
(Джордан Уил)
56:11 • Артем Швец-Роговой
(Максим Джиошвили, Sergei Artemyev)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Московский клуб одержал пятую победу подряд в КХЛ. "Динамо", набрав 29 очков, поднялось на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, где СКА с 20 баллами занимает девятую строчку.
В следующем матче СКА 6 ноября примет "Шанхайских драконов", "Динамо" в этот же день дома сыграет с тольяттинской "Ладой".
