"Динамо" обыграло СКА и одержало пятую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе "бело-голубых" отличились Никита Гусев (7-я минута) и Артем Швец-Роговой (57). У СКА шайбу забросил Джозеф Бландизи (28).

Московский клуб одержал пятую победу подряд в КХЛ. "Динамо", набрав 29 очков, поднялось на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, где СКА с 20 баллами занимает девятую строчку.