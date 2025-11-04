Рейтинг@Mail.ru
"Даллас" проведет матч НХЛ на арене для американского футбола
Хоккей
 
11:49 04.11.2025
"Даллас" проведет матч НХЛ на арене для американского футбола
"Даллас" проведет матч НХЛ на арене для американского футбола
"Даллас Старз" проведет матч стадионной серии на домашней арене клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Даллас Ковбойз" в 2027 году, сообщается на официальном РИА Новости Спорт, 04.11.2025
"Даллас" проведет матч НХЛ на арене для американского футбола

"Даллас" проведет матч НХЛ в 2027 году на арене для американского футбола

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Даллас Старз" проведет матч стадионной серии на домашней арене клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Даллас Ковбойз" в 2027 году, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча пройдет 20 февраля 2027 года, соперник "звезд" определится позднее. Для "Далласа" это будет второй домашний матч на открытом воздухе. 1 января 2020 года "Старз" в рамках "Зимней классики" обыграли "Нэшвилл Предаторз" (4:2).
Арена "Эй-ти-энд-ти Стэдиум" рассчитана на 80 тысяч зрителей, но при необходимости ее вместимость может превысить 100 тысяч.
«
"На этой площадке проходили боксерские поединки, баскетбольные матчи, концерты, изредка - футбол. Это стадион, который может адаптироваться к чему угодно. Это будет первая хоккейная игра здесь. Вместе с Джерри (Джонсом - владельцем "Ковбойз" - прим.) и "Ковбойз" я более чем уверен, что это будет великолепное событие", - заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.
"Даллас" выигрывал Кубок Стэнли в 1999 году и доходил до финала в 2000-м и 2020-м.
Передача Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Торонто"
4 ноября, 07:42
 
Хоккей Спорт Гэри Беттмэн Даллас Старз Нэшвилл Предаторз Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
