"Даллас" проведет матч НХЛ на арене для американского футбола

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Даллас Старз" проведет матч стадионной серии на домашней арене клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Даллас Ковбойз" в 2027 году, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча пройдет 20 февраля 2027 года, соперник "звезд" определится позднее. Для "Далласа" это будет второй домашний матч на открытом воздухе. 1 января 2020 года "Старз" в рамках "Зимней классики" обыграли "Нэшвилл Предаторз" (4:2).
Арена "Эй-ти-энд-ти Стэдиум" рассчитана на 80 тысяч зрителей, но при необходимости ее вместимость может превысить 100 тысяч.
"На этой площадке проходили боксерские поединки, баскетбольные матчи, концерты, изредка - футбол. Это стадион, который может адаптироваться к чему угодно. Это будет первая хоккейная игра здесь. Вместе с Джерри (Джонсом - владельцем "Ковбойз" - прим.) и "Ковбойз" я более чем уверен, что это будет великолепное событие", - заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.
"Даллас" выигрывал Кубок Стэнли в 1999 году и доходил до финала в 2000-м и 2020-м.