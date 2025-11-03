Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Заречья-Одинцово" обыграли "Ленинградку" - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Волейбол
 
21:20 03.11.2025
Волейболистки "Заречья-Одинцово" обыграли "Ленинградку"
Волейболистки "Заречья-Одинцово" обыграли "Ленинградку"
спорт, россия, санкт-петербург, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), ленинградка (санкт-петербург, ж), заречье-одинцово (московская область, ж)
Волейбол, Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Ленинградка (Санкт-Петербург, ж), Заречье-Одинцово (Московская область, ж)
© Фото : Пресс-служба ЖВК "Заречье-Одинцово"ЖВК "Заречье-Одинцово"
© Фото : Пресс-служба ЖВК "Заречье-Одинцово"
ЖВК "Заречье-Одинцово". Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Волейболистки подмосковного "Заречья-Одинцово" победили петербургскую "Ленинградку" в матче шестого тура чемпионата России.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3-1 (25:20, 21:25, 25:21, 25:21) в пользу гостей.
"Заречье-Одинцово" одержало четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице. "Ленинградка" (три победы, три поражения) идет на шестой строчке. В следующем туре подмосковный клуб 9 ноября примет калининградский "Локомотив", а "Ленинградка" в этот же день встретится на выезде с саратовским "Протоном".
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
03 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Ленинградка
1 : 320:2525:2121:2521:25
Заречье-Одинцово
ВолейболСпортРоссияСанкт-ПетербургСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Ленинградка (Санкт-Петербург, ж)Заречье-Одинцово (Московская область, ж)
 
