Волейболистки "Заречья-Одинцово" обыграли "Ленинградку"
Волейболистки "Заречья-Одинцово" обыграли "Ленинградку" - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Волейболистки "Заречья-Одинцово" обыграли "Ленинградку"
Волейболистки подмосковного "Заречья-Одинцово" победили петербургскую "Ленинградку" в матче шестого тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T21:20:00+03:00
волейбол
спорт
россия
санкт-петербург
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
ленинградка (санкт-петербург, ж)
заречье-одинцово (московская область, ж)
россия
санкт-петербург
спорт, россия, санкт-петербург, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), ленинградка (санкт-петербург, ж), заречье-одинцово (московская область, ж)
Волейбол, Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Ленинградка (Санкт-Петербург, ж), Заречье-Одинцово (Московская область, ж)
Волейболистки "Заречья-Одинцово" обыграли "Ленинградку"
Волейболистки "Заречья-Одинцово" обыграли "Ленинградку" в матче ЧР