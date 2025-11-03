Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" разгромил "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
16:53 03.11.2025
"Металлург" разгромил "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
"Металлург" разгромил "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" одержал победу над "Шанхайскими драконами" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 03.11.2025
"Металлург" разгромил "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

Магнитогорский "Металлург" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над "Шанхайскими драконами" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 6:1 (4:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Даниил Вовченко (8-я минута), Руслан Исхаков (10), Никита Михайлис (14), Дмитрий Силантьев (17), Роман Канцеров (51) и Егор Коробкин (54). У "Шанхайских драконов" отличился Никита Попугаев (1), который продлил свою результативную серию (5 голов + 1 передача) до пяти матчей в КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 ноября 2025 • начало в 14:30
Завершен
Металлург Мг
6 : 1
Шанхайские Драконы
07:21 • Даниил Вовченко
(Александр Петунин, Робин Пресс)
09:43 • Руслан Исхаков
(Робин Пресс, Никита Михайлис)
13:10 • Никита Михайлис
(Руслан Исхаков, Алексей Маклюков)
16:05 • Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Илья Набоков)
50:57 • Роман Канцеров
(Алексей Маклюков, Робин Пресс)
53:31 • Егор Коробкин
(Егор Яковлев, Matvei Galenyuk)
00:48 • Никита Попугаев
Игру пропустил нападающий "Металлурга" Евгений Кузнецов. В прошлом матче против казанского "Ак Барса" (0:4) он провел на льду пять минут и не сыграл в третьем периоде. После встречи главный тренер магнитогорской команды Андрей Разин отказался отвечать на вопрос об этом.
"Металлург", набрав 34 очка, лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. "Шанхайские драконы" с 25 баллами располагаются на шестой строчке на Западе.
В следующем матче "Металлург" 5 ноября сыграет в гостях с владивостокским "Адмиралом", днем позднее "Шанхайские драконы" на выезде встретятся с петербургским СКА.
