"Металлург" разгромил "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над "Шанхайскими драконами" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Металлург", набрав 34 очка, лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. "Шанхайские драконы" с 25 баллами располагаются на шестой строчке на Западе.