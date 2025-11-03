Рейтинг@Mail.ru
Минское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
21:40 03.11.2025
Минское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче КХЛ
Минское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче КХЛ
спорт, илья усов, станислав галиев, динамо (минск), цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Илья Усов, Станислав Галиев, Динамо (Минск), ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Московский ЦСКА уступил минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в столице Белоруссии, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Отличились Илья Усов (55-я минута) и Станислав Галиев (60). Голкипер "Динамо" Василий Демченко оформил 29-й шатаут в КХЛ.
Минская команда выиграла седьмой подряд домашний матч у ЦСКА.
"Динамо" (29 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Команда продлила победную серию в регулярном чемпионате до пяти матчей. ЦСКА (22) располагается на восьмой строчке. Армейский клуб потерпел третье поражение подряд.
В следующем матче "Динамо" 6 ноября примет казанский "Ак Барс", ЦСКА в тот же день в Москве сыграет с нижегородским "Торпедо".
"Металлург" разгромил "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
ХоккейСпортИлья УсовСтанислав ГалиевДинамо (Минск)ЦСКАКХЛ 2025-2026
 
