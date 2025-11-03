Рейтинг@Mail.ru
В КХЛ назвали лучших игроков недели - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:57 03.11.2025 (обновлено: 13:37 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/khokkey-2052619817.html
В КХЛ назвали лучших игроков недели
В КХЛ назвали лучших игроков недели - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
В КХЛ назвали лучших игроков недели
Вратарь нижегородского "Торпедо" Денис Костин, защитник московского "Динамо" Игорь Ожиганов и нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов признаны... РИА Новости Спорт, 03.11.2025
2025-11-03T12:57:00+03:00
2025-11-03T13:37:00+03:00
хоккей
спорт
денис костин
игорь ожиганов
александр радулов
торпедо
хк динамо
локомотив (ярославль)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018343716_0:53:1081:661_1920x0_80_0_0_6173c5f1a35384bdc1cc8f2ef116d649.jpg
/20251102/sochi-2052539311.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018343716_58:0:990:699_1920x0_80_0_0_6acda1cb3ce14f1de45d692a1c96ecdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, денис костин, игорь ожиганов, александр радулов, торпедо, хк динамо, локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Денис Костин, Игорь Ожиганов, Александр Радулов, Торпедо, ХК Динамо, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
В КХЛ назвали лучших игроков недели

Костина, Ожиганова и Радулова признали лучшими игроками восьмой недели в КХЛ

© Соцсети ХК "Локомотив"Александр Радулов
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Соцсети ХК "Локомотив"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вратарь нижегородского "Торпедо" Денис Костин, защитник московского "Динамо" Игорь Ожиганов и нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов признаны лучшими игроками восьмой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте соревнования.
Вместе с 30-летним Костиным "Торпедо" одержало две сухие победы в двух матчах минувшей недели. В матчах с "Ладой" (2:0) и "Автомобилистом" (2:0) он суммарно отразил 51 бросок.
Ожиганов в трех матчах набрал 4 очка (1 гол + 3 передачи) с общим показателем полезности "+7". Также в его активе один силовой прием и пять заблокированных бросков. 33-летний россиянин признан лучшим защитником в пятый раз в карьере.
Радулов совершил 5 результативных действий (2+3) в трех играх с показателем полезности "+6". Также в его активе четыре силовых приема, один заблокированный бросок и три перехвата. Он признан лучшим форвардом в девятый раз в карьере и по этому показателю в 39 лет сравнялся с Данисом Зариповым, уступая теперь только Сергею Мозякину (12).
Лучшим новичком впервые в карьере признан 17-летний защитник челябинского "Трактора" Ярослав Федосеев, забросивший одну шайбу в трех матчах недели при общем показателе полезности "+4". Федосеев дебютировал в КХЛ на прошлой неделе и проводил на льду в среднем за игру 16 минут и 26 секунд. За это время он записал в свой актив три силовых приема, а также заблокировал два броска и совершил один отбор шайбы.
Хоккеисты Сочи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Сочи" Самсонова сенсационно обыграл "Спартак" в матче КХЛ
2 ноября, 19:47
 
ХоккейСпортДенис КостинИгорь ОжигановАлександр РадуловТорпедоХК Динамо (Москва)Локомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала