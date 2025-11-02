Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Зенита" обыграли "Динамо" в матче ЧР
Волейбол
 
19:21 02.11.2025
Волейболисты "Зенита" обыграли "Динамо" в матче ЧР
Волейболисты "Зенита" обыграли "Динамо" в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Волейболисты "Зенита" обыграли "Динамо" в матче ЧР
Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" в гостевом матче четвертого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
волейбол
спорт
россия
москва
кемерово
новокуйбышевск
зенит (санкт-петербург)
динамо-ло (ленинградская обл.)
Волейболисты "Зенита" обыграли "Динамо" в матче ЧР

Волейболисты «Зенита» одержали третью победу подряд в ЧР

Волейболисты петербургского "Зенита". Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" в гостевом матче четвертого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1 (25:22, 19:25, 25:21, 25:18) в пользу гостей.
"Зенит" выиграл четвертый матч подряд, московская команда дважды проиграла в текущем сезоне. В следующем туре петербуржцы 8 ноября сыграют в гостях с нижегородским "Горьким". 10 ноября "Динамо" примет кемеровский "Кузбасс".
Результаты других матчей дня:
"Кузбасс" (Кемерово) - "Нова" (Новокуйбышевск) - 1:3 (21:25, 25:19, 22:25, 14:25);
"Оренбуржье" (Оренбург) - "Енисей" (Красноярск) - 1-3 (19:25, 25:20, 24:26, 18:25).
ВолейболСпортРоссияМоскваКемеровоНовокуйбышевскЗенит (Санкт-Петербург)Динамо-ЛО (Ленинградская обл.)Нова (Новокуйбышевск)
 
