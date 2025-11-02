https://ria.ru/20251102/volejbolisty-2052537451.html
Волейболисты "Зенита" обыграли "Динамо" в матче ЧР
Волейболисты "Зенита" обыграли "Динамо" в матче ЧР
Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" в гостевом матче четвертого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Волейболисты «Зенита» одержали третью победу подряд в ЧР