Андреева и Шнайдер потерпели поражение на старте итогового турнира WTA
Андреева и Шнайдер потерпели поражение на старте итогового турнира WTA
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в паре потерпели поражение в стартовом матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в...
2025-11-02T16:50:00+03:00
2025-11-02T16:50:00+03:00
2025-11-02T17:16:00+03:00
теннис
мирра андреева
диана шнайдер
габриэла дабровски
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт
Андреева и Шнайдер потерпели поражение на старте итогового турнира WTA
