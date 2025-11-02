Рейтинг@Mail.ru
16:50 02.11.2025 (обновлено: 17:16 02.11.2025)
Андреева и Шнайдер потерпели поражение на старте итогового турнира WTA
Андреева и Шнайдер потерпели поражение на старте итогового турнира WTA

© Фото : Пресс-служба ITFРоссийские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Пресс-служба ITF
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в паре потерпели поражение в стартовом матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Во встрече группы Лизель Хубер Андреева и Шнайдер уступили дуэту Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) со счетом 3:6, 6:7 (2:7). Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.
В одной группе с россиянками также выступают Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) и Тимея Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия).
Итоговый турнир WTA с участием восьми дуэтов проходит с 1 по 8 ноября.
Канадская теннисистка стала победительницей турнира в Гонконге
2 ноября, 14:08
 
