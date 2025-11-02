"Сочи" Самсонова сенсационно обыграл "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Сочи" обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Сочи завершилась со счетом 5:2 (0:0, 3:1, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Уильям Биттен (24-я и 50-я минуты), Артур Тянулин (38), Николай Поляков (38) и Тимур Хафизов (60). У "красно-белых" отличились Никита Коростелев (40) и Нэйтан Тодд (43).
02 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
23:48 • Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Кэмерон Ли)
37:22 • Артур Тянулин
(Danil Mokrushev, Кэмерон Ли)
37:47 • Николай Поляков
(Илья Николаев, Ноэль Хофенмайер)
49:02 • Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Кэмерон Ли)
59:07 • Тимур Хафизов
(Sergei Popov, Артур Тянулин)
39:43 • Никита Коростелев
(Александр Пашин, Даниил Орлов)
42:38 • Нэйтан Тодд
В составе "Сочи" дебютировал голкипер Илья Самсонов. Он был заменен в начале третьего периода. 1 ноября бывший вратарь клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", "Вегас Голден Найтс" и "Торонто Мейпл Лифс" подписал двухлетний контракт с командой.
"Сочи" прервал серию поражений в КХЛ, которая насчитывала девять матчей. Ранее команда девять раз проиграла дома "Спартаку".
Сочинцы с 12 очками занимают последнее, 11-е место в таблице Западной конференции, "Спартак" (25 очков) идет седьмым. Команды сыграют вновь в Сочи 4 ноября.
