Рейтинг@Mail.ru
"Сочи" Самсонова сенсационно обыграл "Спартак" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:47 02.11.2025 (обновлено: 20:04 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/sochi-2052539311.html
"Сочи" Самсонова сенсационно обыграл "Спартак" в матче КХЛ
"Сочи" Самсонова сенсационно обыграл "Спартак" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Сочи" Самсонова сенсационно обыграл "Спартак" в матче КХЛ
"Сочи" обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T19:47:00+03:00
2025-11-02T20:04:00+03:00
хоккей
спорт
артур тянулин
тимур хафизов
никита коростелев
континентальная хоккейная лига (кхл)
спартак (москва)
хк сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979015448_0:0:2272:1278_1920x0_80_0_0_ebb8d27be69524e6d8382dcaeed5f9fb.jpg
/20251102/amur-2052494658.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979015448_181:0:2260:1559_1920x0_80_0_0_ff3d1b89d37a0278d7076addf2114ae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артур тянулин, тимур хафизов, никита коростелев, континентальная хоккейная лига (кхл), спартак (москва), хк сочи
Хоккей, Спорт, Артур Тянулин, Тимур Хафизов, Никита Коростелев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спартак (Москва), ХК Сочи
"Сочи" Самсонова сенсационно обыграл "Спартак" в матче КХЛ

«Сочи» победил «Спартак» со счетом 5:2 и прервал серию поражений в КХЛ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккеисты "Сочи"
Хоккеисты Сочи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Сочи". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Сочи" обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Сочи завершилась со счетом 5:2 (0:0, 3:1, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Уильям Биттен (24-я и 50-я минуты), Артур Тянулин (38), Николай Поляков (38) и Тимур Хафизов (60). У "красно-белых" отличились Никита Коростелев (40) и Нэйтан Тодд (43).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
02 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Сочи
5 : 2
Спартак Москва
23:48 • Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Кэмерон Ли)
37:22 • Артур Тянулин
(Danil Mokrushev, Кэмерон Ли)
37:47 • Николай Поляков
(Илья Николаев, Ноэль Хофенмайер)
49:02 • Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Кэмерон Ли)
59:07 • Тимур Хафизов
(Sergei Popov, Артур Тянулин)
39:43 • Никита Коростелев
(Александр Пашин, Даниил Орлов)
42:38 • Нэйтан Тодд
(Адам Ружичка, Кристиан Ярош)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В составе "Сочи" дебютировал голкипер Илья Самсонов. Он был заменен в начале третьего периода. 1 ноября бывший вратарь клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", "Вегас Голден Найтс" и "Торонто Мейпл Лифс" подписал двухлетний контракт с командой.
"Сочи" прервал серию поражений в КХЛ, которая насчитывала девять матчей. Ранее команда девять раз проиграла дома "Спартаку".
Сочинцы с 12 очками занимают последнее, 11-е место в таблице Западной конференции, "Спартак" (25 очков) идет седьмым. Команды сыграют вновь в Сочи 4 ноября.
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - СКА - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Амур" обыграл "Адмирал" в дальневосточном дерби КХЛ
2 ноября, 13:02
 
ХоккейСпортАртур ТянулинТимур ХафизовНикита КоростелевКХЛ 2025-2026ХК Спартак (Москва)ХК Сочи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала