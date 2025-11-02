Семак рассказал, как в "Зените" отнеслись к инциденту с Мостовым

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак рассказал, что команда серьезно отнеслась к попытке похищения Андрея Мостового, но без шуток по поводу этой ситуации не обошлось.
23 октября в Петербурге была предпринята попытка похищения Мостового. Подозреваемых позже задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, попытке похищения и разбое.
«
"Ситуацию, конечно, обсуждали. Все переживали, волновались за Андрея. Естественно, кто-то мог себе позволить шутки, но ситуация абсолютно не шуточная. Слава богу, что все закончилось хорошо, все живы-здоровы. И Андрей помогает команде, тренируется, играет и забивает важные мячи", - сказал Семак на пресс-конференции, текстовая запись которой опубликована на сайте петербургского клуба.
В субботу "Зенит" обыграл "Локомотив" (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России. Мостовой вышел на замену и забил второй мяч. Он отпраздновал это событие, надев балаклаву, за что получил желтую карточку. Семак на пресс-конференции отметил, что не будет применять санкции к полузащитнику за этот жест.