Семак рассказал, как в "Зените" отнеслись к инциденту с Мостовым

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак рассказал, что команда серьезно отнеслась к попытке похищения Андрея Мостового, но без шуток по поводу этой ситуации не обошлось.

В субботу "Зенит" обыграл "Локомотив" (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России. Мостовой вышел на замену и забил второй мяч. Он отпраздновал это событие, надев балаклаву, за что получил желтую карточку. Семак на пресс-конференции отметил, что не будет применять санкции к полузащитнику за этот жест.