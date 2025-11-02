"Локомотив" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
02 ноября 2025 • начало в 14:30
Завершен
21:27 • Ярослав Цулыгин
(Владислав Ефремов, Artur Faizov)
01:30 • Максим Шалунов
(Максим Березкин, Мартин Гернат)
29:34 • Yegor Surin
44:35 • Мартин Гернат
55:40 • Александр Радулов
(Рихард Паник, Александр Елесин)
Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе "Локомотива" шайбы забросили Максим Шалунов (2-я минута), Егор Сурин (30), Мартин Гернат (45) и Александр Радулов (56). У "Салавата Юлаева" отличился Ярослав Цулыгин (22). Ассистировавший Цулыгину Артур Фаизов продлил свою результативную серию до четырех матчей (две шайбы + две результативные передачи).
"Локомотив", набрав 32 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. "Салават Юлаев" (18) располагается на девятой строчке на Востоке. Уфимская команда прервала свою пятиматчевую победную серию.
Результаты других матчей:
"Трактор" (Челябинск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 4:3 (0:1, 3:1, 1:1);
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).
"Амур" обыграл "Адмирал" в дальневосточном дерби КХЛ
2 ноября, 13:02