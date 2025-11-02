Овечкин повторил худший старт сезона в своей карьере в НХЛ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил личный антирекорд результативности в стартовых матчах сезонаа Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
02 ноября 2025 • начало в 02:00
Закончен (Б)
02:30 • Тейдж Томпсон
10:02 • Алекс Так
(Джошуа Доан, Оуэн Пауэр)
18:45 • Исак Росен
65:01 • Боуэн Байрэм (П)
01:07 • Дилан Строум
(Ryan Leonard)
02:15 • Алексей Протас
39:17 • Сонни Милано
"Вашингтон" проиграл "Баффало Сейбрз" (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата. Овечкин результативными действиями не отметился. В 12 стартовых играх сезона-2025/26 россиянин набрал семь очков (2 гола и 5 передач).
Овечкин второй раз в карьере в НХЛ забросил не более двух шайб в 12 стартовых матчах чемпионата. Впервые это произошло в сезоне-2023/24, когда форвард "Вашингтона" набрал 8 очков (2+6) в 12 играх.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 899 заброшенных шайб. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).