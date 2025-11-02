Овечкин повторил худший старт сезона в своей карьере в НХЛ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил личный антирекорд результативности в стартовых матчах сезонаа Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вашингтон" проиграл "Баффало Сейбрз" (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата. Овечкин результативными действиями не отметился. В 12 стартовых играх сезона-2025/26 россиянин набрал семь очков (2 гола и 5 передач).

Овечкин второй раз в карьере в НХЛ забросил не более двух шайб в 12 стартовых матчах чемпионата. Впервые это произошло в сезоне-2023/24, когда форвард "Вашингтона" набрал 8 очков (2+6) в 12 играх.