Овечкин идет на худший сезон в карьере. Русский герой прощается с Америкой?

"Вашингтон Кэпиталз" потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Национальной хоккейной лиги, уступив "Баффало Сейбрз". Александр Овечкин продлил серию без набранных очков и не реализовал буллит.

Клуб Овечкина в кризисе

Спад по ходу сезона неизбежен для любой команды. Однако "Вашингтон" столкнулся с проблемами не в середине регулярного чемпионата, как это случается чаще всего, а на самом старте нового розыгрыша НХЛ . Из во многом удачного прошлого сезона в новый команда Спенсера Карбери перенесла умение быстро реагировать на неудачи и после поражений и провальных матчей следом проводить качественные игры и завершать их убедительными победами. Также "Кэпс" в первых матчах "регулярки" выделялись на фоне остальных команд лиги надежной игрой в равных составах. В остальном же система Карбери дала сбой.

В большей степени это касается результативности. "Вашингтон" неприлично мало забивает и по числу заброшенных шайб является одним из худших клубов чемпионата. Особенно сильно у "столичных" страдает игра в большинстве. "Кэпиталз" при игре как в формате "5 на 4", так и даже "5 на 3" имеет численное преимущество лишь в количестве хоккеистов на площадке, но не никак по игре: их соперникам в большинстве случаев не представляет особого труда оборона своих ворот, ведь угрозы от "Кэпс" не исходит никакой. До сегодняшнего дня "Вашингтон" последний раз забивал в большинстве еще в матче с " Коламбус Блю Джекетс ", когда реализовал две попытки из пяти. С тех пор подопечные Карбери не могут реализовать "лишнего". Например, в недавних матчах против " Оттавы Сенаторз ", " Даллас Старз " и " Нью-Йорк Айлендерс ", которые "Вашингтон" проиграл с общим счетом 2:11, "Кэпс" провалили суммарно девять попыток и даже один раз пропустили.

Всего за те три игры "Кэпиталз" пропустили в общей сложности почти столько же, сколько за предыдущие восемь матчей (14). Спенсеру Карбери по итогам этих встреч с трудом удавалось найти позитивные моменты в игре его команды: те моменты, в которых "Кэпиталз" действовали правильно и выполняли тренерскую установку, оканчивались ничем ввиду чрезвычайно низкой эффективности. Показательно, что лучшим голеадором в стане "столичных" на стартовом отрезке чемпионата является Том Уилсон , который никогда не претендовал на роль снайпера и за предыдущие 12 сезонов в НХЛ лишь однажды достиг отметки в 30 голов.

Этот спад сказывается на каждом игроке "Вашингтона", но в большей степени — на Александре Овечкине, к которому традиционно приковано внимание всего мира. В предыдущих 11 матчах сезона он набрал семь очков и забросил всего две шайбы, что является одним из худших результатов в его карьере в НХЛ. Интересно, что авторы сайта лиги даже перестали в своих анонсах игрового дня перестали указывать тот факт, что 40-летнему российскому нападающему осталось забросить всего одну шайбу, чтобы достичь исторической отметки в 900 голов в чемпионатах НХЛ.

« "С ним все нормально, он дважды отличился после выигранных вбрасываний. Просто у него в начале сезона "не залетает", как и у многих других игроков команды. В прошлом сезоне у Ови залетало все подряд, его процент реализации был заоблачным. Сейчас же ситуация немного перевернулась", — отметил Карбери.

На фоне этих трудностей "Вашингтон" столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. В последних матчах "Кэпиталз" не могли рассчитывать на главных центрфорвардов команды Дилана Строума Пьера-Люка Дюбуа : в прошлом сезоне они были незаменимыми игроками, но этой осенью их одолели травмы. Из-за повреждения "столичные" лишились и Этена Фрэнка, также способного играть в центре.

Овечкин идет на антирекорд

Новая попытка исправить положение представилась в "Вашингтону" в Баффало, куда они на матч против местных "Сейбрз" отправились закрывать очередной бэк-ту-бэк. "Клинки" уже традиционно являются одними из аутсайдеров лиги, в предыдущих 11 встречах они добыли всего четыре победы. Как и "Кэпиталз", "Баффало" шел на серии из трех поражений. Причем все три — в овертаймах. При этом "Сейбрз" сложно назвать удобным соперником для "столичных": в последних пяти очных матчах против "клинков" "Кэпс" потерпели четыре поражения.

Александр Овечкин за всю свою карьеру в НХЛ набрал 71 балл и забросил 42 шайбы в предыдущих 67 играх с "Баффало" в "регулярках". Но в последних пяти встречах с "Сейбрз" лучший снайпер в истории чемпионатов лиги отличился лишь однажды.

К матчу в Баффало Спенсер Карбери внес очередные коррективы в состав и вернул в заявку Дилана Строума: его участие в игре до последнего момента находилось под большим вопросом ввиду недавнего повреждения, и лишь после предматчевой разминки тренерский штаб "Вашингтона" решил бросить главного центрфорварда команды в бой. Канадец был заявлен во втором звене, в его тройку вошли Энтони Бовиллье и Райан Леонард. Овечкин же начал игру с Сонни Милано и Хендриксом Лапьером и занял позицию правого крайнего форварда.

Возвращение Строума взбодрило "Кэпиталз", с первых же минут "столичные" выглядели активными в чужой зоне, а выздоровевший звездный центрфорвард и вовсе отметил свою первую же смену после травмы голом на второй минуте матча. Через минуту после его шайбы отличился и Алексей Протас : белорусский нападающий убежал в контратаку "2 в 1" и вместе с Коннором Макмайклом организовал издевательский гол с перепасом вдоль линии ворот.

Впрочем эти моменты вкупе с редким выигранным Александром Овечкиным вбрасыванием были лишь отдельными поводами для радости у болельщиков "Вашингтона", проблемы "Кэпиталз" никуда не делись. "Столичные" не смогли не просто развить преимущество, но и сохранить его. Уже к концу первого периода команда Карбери проигрывала "Баффало" со счетом 2:3 после голов Тейджа Томпсона Алекса Така и Исака Росена, забросившего свою первую шайбу в карьере в НХЛ. "Вашингтон" пропустил минимум три шайбы за матчах в трех из последних четырех играх!

Восстановить статус-кво "Кэпс" смогли благодаря голу Милано незадолго до второго перерыва, однако Александра Овечкина и компанию в очередной раз подвела игра в большинстве. "Баффало" дал гостям четыре попытки (три из них — в третьем периоде) реализовать численное преимущество, но ни одной из них "столичные" не воспользовались. "Кэпиталз" имели множество шансов забрать победу и в овертайме: у одного только Овечкина был отличный момент, но с его броском справился голкипер "Сейбрз".

Однако низкая эффективность подопечных Карбери снова заявила о себе, а буллитную серию гости полностью провалили и не реализовали ни одну из пяти попыток. "Вашингтон" оказался в настолько печальном положении, что на серию буллитов тренеры команды выпустили даже Овечкина, который уже давно не отличается точностью, хитростью и техникой исполнения таких бросков. В итоге "Баффало" для победы хватило одного точного броска, а "Кэпиталз" продлили серию поражений до четырех игр.

В ходе этой неудачной серии Овечкин не набрал ни одного очка. 40-летний россиянин уже повторил свой худший результат в стартовом отрезке сезона, набрав всего 7 очков при двух заброшенных шайбах за первые 12 матчей чемпионата. Аналогичной была ситуация в сезоне-2023/24: 8 очков при двух голах в 12 стартовых матчах стали для Александра Михайловича в том чемпионате антирекордными в карьере в НХЛ. Та же "регулярка" в итоге оказалась худшей для российского нападающего в лиге, и на данный момент Ови идет по аналогичному пути.

У низкой результативности лучшего снайпера в истории НХЛ имеется несколько объяснений: от общего падения эффективности во всей команде и проблем во взаимопонимании с партнерами до элементарной физиологии. Овечкин — известный богатырь, но даже у него здоровье и силы не безграничны. Прошедшим летом капитан "Вашингтона" потратил много времени на различные мероприятия, которых не могло не быть после исторического рекорда, а это так или иначе отвлекало от подготовки к новому сезону. Повреждение на предсезонке явно возникло не на ровном месте. Все идет к тому, что на еще один год в НХЛ Овечкин не решится и все же примет решение попрощаться с Америкой по окончании своего текущего контракта.